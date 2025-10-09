Голям проблем в ПФК Ботев, свързан с много пари

© Нещата в пловдивския Ботев не са никак розови след поредното дело в Лозана. То е от футболната академия от Дубай "Маденат Аламал" (Madenat Alamal Football Club) и става въпрос за неизплатена компенсация за нигериеца Точукву Ннади.



Халфът подписа 3-годишен договор с клуба през 2021 година, но отдавна не е в Ботев.



В Пловдив отдавна се оплакват, че бившият благодетел Антон Зингаревич е скрил доста от задълженията на клуба, преди да го напусне, след като получи 10-годишна забрана да влиза в България от ДАНС.



Делото за Нади е част от тях, като според някои цялата сума надхвърля 8 милиона лева, които също поставят лиценза на отбора под въпрос, съобщава "24 часа".



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че изслушването по делото между ПФК Ботев и Madenat Alamal Football Club (Case Точукво Ннади) първоначално бе отложено по уважителни причини, свързани с отсъствието на адвоката на Madenat Alamal Football Club. То обаче бе проведено на 30 септември 2025 г. Така решението на CAS също може да бъде обявено в рамките на 12 месеца.