Голям проблем в ПФК Ботев, свързан с много пари
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:35Коментари (0)289
Нещата в пловдивския Ботев не са никак розови след поредното дело в Лозана. То е от футболната академия от Дубай "Маденат Аламал" (Madenat Alamal Football Club) и става въпрос за неизплатена компенсация за нигериеца Точукву Ннади.

Халфът подписа 3-годишен договор с клуба през 2021 година, но отдавна не е в Ботев.

В Пловдив отдавна се оплакват, че бившият благодетел Антон Зингаревич е скрил доста от задълженията на клуба, преди да го напусне, след като получи 10-годишна забрана да влиза в България от ДАНС.

Делото за Нади е част от тях, като според някои цялата сума надхвърля 8 милиона лева, които също поставят лиценза на отбора под въпрос, съобщава "24 часа".

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че изслушването по делото между ПФК Ботев и Madenat Alamal Football Club (Case Точукво Ннади) първоначално бе отложено по уважителни причини, свързани с отсъствието на адвоката на Madenat Alamal Football Club. То обаче бе проведено на 30 септември 2025 г. Така решението на CAS също може да бъде обявено в рамките на 12 месеца.
