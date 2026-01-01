Ботев Пловдив се разделя с дефанзивен халф

© facebook.com/botevplovdiv Ботев Пловдив ще се раздели с дефанзивния си халф Енрике Жоку, съобщават няколко турски медии. 24-годишният полузащитник, който се присъедини към "канарчетата" през лятото на 2025 г., е искан от втородивизионния турски клуб Маниса.



Според информацията, "жълто-черните" ще получат около 350 хиляди евро за юношата на Бенфика, като остават само някои формалности преди подписването на договора.



Бенфика ще получи 3% от трансфера като сума за компенсация за развитието на Жоку, а бившите му отбори Портимонензе и Фейрензе пък ще приберат по 1% от сумата.