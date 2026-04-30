ПФК Ботев показа тренировъчната екипировка на отбора за следващия сезон 2026/2027. Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че преди няколко дни от клуба обявиха, че слагат край на практиката от последните години да се използват различни и несвойствени за Ботев цветове като тъмно синьо, зелено, бордо и други и се връщат към традиционното жълто и черно.

Феновете вече могат да закупят новите артикули в клубния магазин.

Ето какво информираха от ПФК Ботев по темата

Новата колекция Ботев x Macron е тук!

Дизайнът е в преобладаващо жълто и черно – традиционните цветове на най-стария футболен клуб в България.

Тренировъчната екипировка на “канарчетата" за сезон 2026/27 ви очаква в клубния магазин.

Във фен шопа ще откриете и пълната серия от артикули за свободно време на представителния мъжки отбор за следващия сезон.

Пълната гама от продукти ще ви очаква в неделя (03.05) от 10:00 часа на “Колежа" и в онлайн магазина.