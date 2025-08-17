© След като ни вкараха гол, видях живец в играта на отбора ни. Заиграхме по-добре. Червеният картон, който получихме, също ни мобилизира допълнително. Това каза треньорът на Ботев (Пловдив) Николай Киров след успеха на тима си над Берое в Стара Загора.



В мач от петия кръг в Първа лига 10 от Ботев (Пловдив) обърнаха Берое от 0:1 до 2:1.



"Не всеки път може да се направи обрат. Отново гол и червен картон в ситуации, които не предполагаха това. Трябва да имаме по-голямо спокойствие и да вършим работата с повече настроение. Дано победата да вдигне настроението. Изоставаме в тренировките, нормално е да има напрежение. Вложихме характер и повече усилия. Футболистите много искаха тази победа.



Вижда се, че отборът има нужда от това да тренира заедно. Като индивидуални качествата ги притежаваме. Има такива, които дълго време не са играли. Важно е да свършим много работа, във физическо и тактическо естество“.



Киров добави, че в клуба се работи денонощно по селекцията, като изрази надежда, че скоро ще бъдат привлечени нови футболисти.



