Илиян Филипов: Г-н Вуцов, първо се научете да управлявате поне велосипед и тогава коментирайте Ботев
Автор: Стойчо Генов 22:10
©
виж галерията
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов наруши почти 6-дневното си мълчание в социалната мрежа и направи силен коментар в личния си профил във Фейсбук.

Реакцията на бизнесмена е продиктувана от страхотната победа над Лудогорец с 2:1, дошла след гол на Алгара в 93-ата минута.

Филипов отговори и на бившия треньор Велислав Вуцов, който отправи доста сериозни критики към начина, по който се управлява Ботев (Пловдив).

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса коментара на Илиян Филипов:

Днес видях моя Ботев Пловдив!

Благодаря на всички момчета, които оставиха сърцата си на терена. Благодаря на целия треньорски щаб и на целия екип на клуба за труда, професионализма и отдадеността.

Не благодаря на г-н Вили Вуцов, който обсипа с гнусни изказвания в своя подкаст за клуба ни и управлението му.

Г-н Вуцов, когато се научите да управлявате поне велосипед, тогава ще чуем оценката ви за управлението на любимия ни Ботев.

Поздравявам всички жълто-черни сърца с победата! Днес показахме на цяла България, че Ботев е над всичко и всички.

Тази радост от съблекалнята да не е след мача с Локо отпреди няколко дни за Купата? Ххахахахахаха
