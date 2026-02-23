© виж галерията Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов наруши почти 6-дневното си мълчание в социалната мрежа и направи силен коментар в личния си профил във Фейсбук.



Реакцията на бизнесмена е продиктувана от страхотната победа над Лудогорец с 2:1, дошла след гол на Алгара в 93-ата минута.



Филипов отговори и на бившия треньор Велислав Вуцов, който отправи доста сериозни критики към начина, по който се управлява Ботев (Пловдив).



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса коментара на Илиян Филипов:



Днес видях моя Ботев Пловдив!



Благодаря на всички момчета, които оставиха сърцата си на терена. Благодаря на целия треньорски щаб и на целия екип на клуба за труда, професионализма и отдадеността.



Не благодаря на г-н Вили Вуцов, който обсипа с гнусни изказвания в своя подкаст за клуба ни и управлението му.



Г-н Вуцов, когато се научите да управлявате поне велосипед, тогава ще чуем оценката ви за управлението на любимия ни Ботев.



Поздравявам всички жълто-черни сърца с победата! Днес показахме на цяла България, че Ботев е над всичко и всички.



