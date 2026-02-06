ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Шанде няма да става "канарче", имал неоснователно високи финансови претенции
Автор: Стойчо Генов 15:50Коментари (1)345
©
Чаканият от феновете на Ботев като десето ново попълнение Шанде ще се размине с трансфер при "жълто-черните", предаде репортер на Plovdiv24.bg. Новината за това потвърди треньорът на отбора Димитър Димитров.

Херо назова и причината нападателят на Спартак (Варна) да не бъде привлечен в Ботев.

"Антоан Конте ще е последният човек, който ще привлечем. Търсихме и някакъв баланс в нашия състав. Знаете, че през зимния период е много трудно да се прави селекция, но в нашия отбор това бе наложително. Шанде няма да бъде част от нас поради негови неоснователно високи финансови претенции. Ние си имаме основни параметри, които спазваме", заяви Херо по време на днешната си пресконференция на стадион "Христо Ботев".

Гледайте в прикаченото видео целия брифинг на наставника на Ботев (Пд)!

Още по темата: общо новини по темата: 718
06.02.2026
06.02.2026
06.02.2026
06.02.2026
05.02.2026
05.02.2026
предишна страница [ 1/120 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Ще го преживеем. Никой не е по-голям от Ботев!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Херо: Аз съм много дребна душичка, в сравнение с Крушарски! Той е на високо ниво!
 Ботев благодари на петима напуснали, но умишлено пропусна Око-Флекс
 Ботев изпълни желанието на феновете! Конте ще е ново попълнение №9
 Билетите за дербито с Локо предизвикаха опашка на стадион "Христо Ботев"
 Бултрасите: Много важни битки с малцинствата и говедата! Борбата ще бъде до последната секунда
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: