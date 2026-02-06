© Чаканият от феновете на Ботев като десето ново попълнение Шанде ще се размине с трансфер при "жълто-черните", предаде репортер на Plovdiv24.bg. Новината за това потвърди треньорът на отбора Димитър Димитров.



Херо назова и причината нападателят на Спартак (Варна) да не бъде привлечен в Ботев.



"Антоан Конте ще е последният човек, който ще привлечем. Търсихме и някакъв баланс в нашия състав. Знаете, че през зимния период е много трудно да се прави селекция, но в нашия отбор това бе наложително. Шанде няма да бъде част от нас поради негови неоснователно високи финансови претенции. Ние си имаме основни параметри, които спазваме", заяви Херо по време на днешната си пресконференция на стадион "Христо Ботев".



Гледайте в прикаченото видео целия брифинг на наставника на Ботев (Пд)!



