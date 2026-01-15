Андрей Йорданов: Ботев (Пд) е страхотен отбор! Благодаря на г-н Филипов за отношението към мен

© Новото попълнение на ЦСКА Андрей Йорданов даде първото си обстойно интервю след трансфера си при "червените“ от Ботев (Пловдив). Защитникът призна, че сбъдва мечтата си.



Той разкри още, че е трябвало да бъде в ЦСКА по-рано, но след престоя си в Пирин Благоевград е подписал предварителен договор с Ботев Пловдив и тогавашния спортен директор на "канарчетата“ не го е пуснал. Андрей Йорданов разказа и за трансформацията си от ляво крило в ляв бек, която направи именно Христо Янев в Пирин.



"Чувствам се страхотно. Това е една моя мечта. Още от първия ден се чувствам много добре в отбора. Убеден съм, че ще направим силен лагер. Щом съм тук, значи съм готов за ЦСКА“, започна Йорданов.



"За интереса на ЦСКА разбрах около два месеца преди края на полусезона. Тогава бях футболист на Ботев Пловдив и бях длъжен да давам максимума за този клуб. Ботев е страхотен отбор с хора, които работят с желание и сърце. Благодаря на г-н Филипов и на всички в управлението – отношението към мен беше изключително. Проведохме много нормален и човешки разговор. Казах моята гледна точка, той ми каза, че няма да ме спира. Пожелахме си успех и запазихме отлични отношения“, заяви футболистът.



Провален първи опит да заиграе в ЦСКА



"Още след Пирин трябваше да съм в ЦСКА. Тогава допуснах глупава грешка – няма да го крия. Бях подписал предварителен договор с Ботев и трансферът не се случи. Радвам се, че сега съдбата ми даде втори шанс. Тогава с мен говореха г-н Орманджиев и г-н Филип Филипов. От моя страна направих всичко, което можех. Казах на тогавашния спортен директор на Ботев – Артур Платек, че искам да отида в ЦСКА, че е станала грешка и опитах всичко, но той ми каза, че няма да ме пусне и че не се продавам. Платек е изключителен професионалист и много ми помогна в престоя ми в Ботев.



Имах трудни моменти с тежката контузия, но винаги ме подкрепяше и ми даваше съвети. В моята глава още след Пирин бях готов за ЦСКА. Със сигурност Ботев ми помогна и беше крачка напред. Не съжалявам за нищо – научих много, работих с добри специалисти и добри играчи. В крайна сметка се радвам, че така се стекоха обстоятелствата“, разкара Андрей Йорданов.



Транформацията от ляво крило в ляв бек



"В Пирин стана преквалифицирането ми като ляв бек. Със сигурност ми е по-удобно. Откакто г-н Янев ме преквалифицира, нещата тръгнаха доста положително за мен. Разбира се, че си спомням този разговор – дори и сега се шегуваме. Извика ме при него и ми каза: "Виждам те на друга позиция, имам план за теб“. Обясни ми всичко и ми каза: "Ще стигнеш до националния отбор, ще играеш в голям отбор – повярвай ми“.



Може би тогава той вярваше повече от мен. Аз му казах, че не мога да играя ляв бек, но той беше убеден. Доверих му се на 100% и нещата се получиха. Аз съм длъжен да се съобразявам с мнението на треньора. Пробвах, получи се и съм благодарен. Честно казано, в момента искам да съм ляв бек – чувствам се по-добре на терена“, обясни Андрей Йорданов.



За конкуренцията в ЦСКА



"Още когато идвах в ЦСКА, знаех, че ще има конкуренция. Това е нормално. ЦСКА е най-големият отбор в България и е нормално на всяка позиция да има по двама равностойни футболисти. Който покаже повече – той ще играе. Не се притеснявам от нито едино крило в България.



Къде ще завърши ЦСКА в класирането и послание към феновете



"Сигурен съм, че ЦСКА ще влезе в топ 4, а след това ще видим. Футболът е непредвидима игра и всичко е възможно. Ние ще направим всичко, което зависи от нас. Обстановката е много добра. Колективът е на първо място. Тепърва ще се напасваме и ще свикваме с изискванията на треньора. Това е мястото да изградим този колектив и този дух и съм сигурен, че ще го направим.



Към феновете на ЦСКА – каквото и да кажа, ще е малко. Знаете с какви фенове разполагаме. Бих им казал да бъдат до нас във всеки мач, както винаги са били. Ние ще дадем всичко от себе си отборът да бъде там, където му е мястото“, завърши футболистът.



Интервюто е на Дарик радио и dsport