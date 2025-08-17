ПФК Ботев: Официализира се и втората асистенция на магьосника Неделев

© ПФК Ботев (Пловдив) внесе важно уточнение относно статистиката от мача срещу Берое, спечелен с 2:1 в Стара Загора.



Ето какво написаха днес от "жълто-черния" футболен клуб:



Вторият гол във вратата на Берое е дело на Енок Куатенг.



Това показва официалният доклад на длъжностните лица от БФС.



По този начин се официализира и втората асистенция в мача на магьосника Тодор Неделев.