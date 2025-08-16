ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев Пловдив победи Берое
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:13 / 16.08.2025
©
Ботев Пловдив победи Берое в Стара Загора в Битката за Тракия от петия кръг на Първа лига с 2-1. Заралии поведоха чрез Нене, след което останаха с човек повече заради червен картон на Емил Мартинов. "Канарчетата“ вкараха два гола в края след центрирания на Тодор Неделев.

Състави:

Берое: 1. Артур Мота – 3. Хуан Пабло Саломони (К), 7. Хуанка Пинеда, 8. Алехандро Масого, 10. Нене, 14. Викторио Вълков, 19. Карлос Алгара, 20. Джанлука Коя, 21. Алберто Салидо, 23. Тижан Сона, 25. Жоао Милейрао

Треньор: Виктор Басадре

Ботев Пловдив: 29. Даниел Наумов – 4. Никола Солдо, 6. Андрей Йорданов, 8. Тодор Неделев, 10. Ивелин Попов (К), 17. Николай Минков, 20. Стивън Петков, 27. Емил Мартинов, 28. Енрике Жоку, 38. Константинос Балоянис, 87. Енок Куатенг

Треньор: Николай Киров

Съдия: Мартин Великов

ВАР: Никола Попов
