Временният треньор на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов не пожела да коментира съдийското решение за отменения гол в полза на неговия тим при нулевото равенство срещу ЦСКА 1948.

Ето какво заяви младият специалист след края на двубоя на стадиона в Бистрица:

Мисля, че равенството е справедливо. Както те, така и ние имахме положения. Получи се хубав мач. Поздравявам и двата отбора.

Не смятам, че само сме се защитавали. Опитвахме се, имахме положения. Моята философия не е глуха защита. В последните минути ги притиснахме. Отбелязахме гол, сега го отмениха, но той рано или късно ще дойде. Дали има или няма фаул - не искам да коментирам.

В следващия мач искам да напълним стадиона и да се поздравим с успех (б.р. Ботев Пловдив приема отбора на Ботев Враца).