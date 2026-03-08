Лъчезар Балтанов не пожела да коментира съдийското решение за отменения гол в полза на неговия тим при нулевото равенство срещу ЦСКА 1948.
Ето какво заяви младият специалист след края на двубоя на стадиона в Бистрица:
Мисля, че равенството е справедливо. Както те, така и ние имахме положения. Получи се хубав мач. Поздравявам и двата отбора.
Не смятам, че само сме се защитавали. Опитвахме се, имахме положения. Моята философия не е глуха защита. В последните минути ги притиснахме. Отбелязахме гол, сега го отмениха, но той рано или късно ще дойде. Дали има или няма фаул - не искам да коментирам.
В следващия мач искам да напълним стадиона и да се поздравим с успех (б.р. Ботев Пловдив приема отбора на Ботев Враца).
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.