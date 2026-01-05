ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев: ФИФА премахна всички забрани! Очакваме ви на "Колежа"
Автор: Стойчо Генов 16:47Коментари (1)734
© Plovdiv24.bg
ПФК Ботев Пловдив вече има право да осъществява входящи трансфери, след като всички санкции по дела във ФИФА бяха отменени, похвалиха се от "жълто-черния" клуб.

На 23 декември задълженията в размер на 1 482 484.80 лв. бяха изплатени, а в днешния ден световната футболна централа официално премахна трансферните забрани на "канарчетата“.

По този начин клубът дава пълна възможност на старши треньора Димитър Димитров - Херо да осъществи желаната от него зимна селекция, която да спомогне за подобряване резултатите на отбора.

Очакваме Ви на "Колежа“ за Битката за Тракия в началото на февруари! Само заедно можем да върнем любимия клуб там, където му е мястото, завършва официалното съобщение на ПФК Ботев.
