ПФК Ботев: ФИФА премахна всички забрани! Очакваме ви на "Колежа"

© Plovdiv24.bg ПФК Ботев Пловдив вече има право да осъществява входящи трансфери, след като всички санкции по дела във ФИФА бяха отменени, похвалиха се от "жълто-черния" клуб.



На 23 декември задълженията в размер на 1 482 484.80 лв. бяха изплатени, а в днешния ден световната футболна централа официално премахна трансферните забрани на "канарчетата“.



По този начин клубът дава пълна възможност на старши треньора Димитър Димитров - Херо да осъществи желаната от него зимна селекция, която да спомогне за подобряване резултатите на отбора.



Очакваме Ви на "Колежа“ за Битката за Тракия в началото на февруари! Само заедно можем да върнем любимия клуб там, където му е мястото, завършва официалното съобщение на ПФК Ботев.