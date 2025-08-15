Ивелин Попов се обърна към привържениците на Ботев Пловдив

© Plovdiv24.bg Капитанът на Ботев Пловдив Ивелин Попов се обърна към привържениците на клуба с призив за обединение и подкрепа в трудния момент за отбора.



"В трудни времена се раждат силните личности. Градим от нулата и това изисква време, търпение и обединение. Заедно можем и ще се справим", заяви Попов. Той подчерта, че фенът на Ботев е "фин, интелигентен и сензитивен" и именно сега отборът има нужда от неговата мощ и подкрепа.



"В нашия дом - за нашия клуб", завърши посланието си капитанът.