Ивелин Попов се обърна към привържениците на Ботев Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:10Коментари (1)476
© Plovdiv24.bg
Капитанът на Ботев Пловдив Ивелин Попов се обърна към привържениците на клуба с призив за обединение и подкрепа в трудния момент за отбора.

"В трудни времена се раждат силните личности. Градим от нулата и това изисква време, търпение и обединение. Заедно можем и ще се справим", заяви Попов. Той подчерта, че фенът на Ботев е "фин, интелигентен и сензитивен" и именно сега отборът има нужда от неговата мощ и подкрепа.

"В нашия дом - за нашия клуб", завърши посланието си капитанът.
