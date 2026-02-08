© виж галерията Антоан Конте официално се завърна в Ботев Пловдив! Опитният защитник отново ще носи екипа на жълто-черните, похвалиха се от клуба.



Французинът, който е носител на Купата на България с Ботев ще бъде на разположение на треньорския щаб за предстоящото дерби с Локомотив на 12 февруари.



"Любимецът на "жълто-черната“ публика ви очаква на днешния сблъсък с Берое. Ние ви попитахме, вие решихте – Конте е тук", написаха по този повод от ПФК Ботев в официалната клубна страница във Фейсбук.