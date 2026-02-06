ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев: Има ли по-хубава неделя от това?
Автор: Стойчо Генов 09:59Коментари (0)431
©
Ръководството на ПФК Ботев Пловдив избра интересен подход, за да призове привържениците за подкрепа в първия официален мач за 2026 година.

"Канарите" приемат Берое в неделя от 16,45 часа.

Ето какво написаха "жълто-черните" в официалната клубна страница във Фейсбук:

Пловдив. "Колежа“. Любим съперник.

Има ли по-хубава неделя от това?

Очакваме ви у дома - на "Източен“ 10!
