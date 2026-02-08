Ботев ще търси днес в Пловдив задължителен успех над Берое

© Ботев (Пловдив) приема днес Берое в първи мач и за двата тима от втория дял на родния футболен елит.



Мачът от 20-и кръг на Първа лига започва в 16:45 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.



Домакините се намират на 11-а позиция с 21 точки. "Канарчетата" направиха страхотна зимна подготовка, в която записаха само победи в контролите (над Марица (Пловдив), Дреница, Спартак (Варна) и Севлиево).



Берое са 13-и с 16 пункта като те също водят битка за излизане от групата на изпадащите. Старозагорци не познават победата в шампионатен мач от септември насам. В контролите "зелените" спечелиха срещу Спартак (Плевен), Сливен и Марица (Милево), но загубиха от Севлиево, а сблъсъкът с Янтра (Габрово) завърши без победител.



В директните мачове между Ботев и Берое двата тима постоянно си разменят победи. За последно те играха контрола през септември, спечелена от старозагорци с 3:1. Последният официален двубой бе през август и го спечелиха пловдивчани с 2:1 в Стара Загора.