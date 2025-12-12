ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Поляци и словенци искат твърд титуляр на Ботев, вече е имало контакт с ръководството
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:48Коментари (1)211
©
Полски и словенски клуб проявяват интерес към футболиста на Ботев (Пловдив) Андрей Йорданов. Поляците засега са по-напред, тъй като вече са влезли в контакт с ръководството на "канарчетата".

След края на миналия сезон Йорданов напусна Ботев, когато договорът му изтече. В крайна сметка след смяната на собствеността в клуба Андрей се завърна и подписа нов договор.

Наскоро пък се заговори, че футболистът на Ботев е в плановете на ЦСКА.

Левият краен бранител вече е наблюдаван от поляците в два мача на Ботев. Очаква се скоро те да изпратят конкретна оферта с цел купуването на футболиста, твърди Блиц. През есента Андрей Йорданов беше твърд титуляр с жълто-черния екип.
Още по темата: общо новини по темата: 594
12.12.2025
11.12.2025
11.12.2025
10.12.2025
10.12.2025
09.12.2025
предишна страница [ 1/99 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
При това представяне на отбора, не мога да си представя кой и за какви пари би могъл да бъде трансфериран?!?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Неделев взе участие в последната тренировка на Ботев за 2025 година
 ЦСКА и Левски се прицелиха в пловдивчанин, израснал в школите на Ботев и Спартак
 Печелил Купата на БФС с Ботев (Пд) направи изявление след грозните атаки към него
 Изненадващ коледен подарък! Ботев чака пари от трансфер на нигериец в английската Висша лига
 Над 2000 фенове гласуваха за Футболист №1 на Ботев за 2025 година
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: