Поляци и словенци искат твърд титуляр на Ботев, вече е имало контакт с ръководството

© Полски и словенски клуб проявяват интерес към футболиста на Ботев (Пловдив) Андрей Йорданов. Поляците засега са по-напред, тъй като вече са влезли в контакт с ръководството на "канарчетата".



След края на миналия сезон Йорданов напусна Ботев, когато договорът му изтече. В крайна сметка след смяната на собствеността в клуба Андрей се завърна и подписа нов договор.



Наскоро пък се заговори, че футболистът на Ботев е в плановете на ЦСКА.



Левият краен бранител вече е наблюдаван от поляците в два мача на Ботев. Очаква се скоро те да изпратят конкретна оферта с цел купуването на футболиста, твърди Блиц. През есента Андрей Йорданов беше твърд титуляр с жълто-черния екип.