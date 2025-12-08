ЦСКА уж искаше Балоянис, но сега хареса другия ляв бек на Ботев

© Треньорът на ЦСКА Христо Янев е набелязал трима полеви футболисти от Първа лига, които да бъдат привлечени по време на зимния трансферен прозорец. 46-годишният специалист е предложил техните имена на селекционния съвет, в който участват още спортният директор Бойко Величков, изпълнителният директор Вангел Вангелов и главният скаут Методи Томанов.



В "червеното" ръководство вече дискутират възможността да влязат в преговори за привличането на въпросните играчи. Сред тях присъстват както футболисти от България, така и от чужбина. Припомняме, че от клуба вече са влезли в контакт с вратаря на Ботев Вр Димитър Евтимов, който е желан и от Арда.



От дълго време "армейците" държат под око левия халфбек на Ботев (Пд) Андрей Йорданов, който работи заедно с Христо Янев в Пирин през сезон 2022/23. 24-годишният юноша на ЦСКА е племенник на двукратния шампион с тима Евгени Йорданов.



Любопитното е, че преди време от ЦСКА проявяваха интерес към друг футболист на Ботев (Пд), който също играе като ляв бек - Константинос Балоянис.



През зимата в Борисовата градина ще пристигнат между трима и петима нови футболисти. Приоритет е привличането на двама флангови играчи, с които да се засили конкуренцията и да се вдигне качеството по крилата, където Мохамед Брахими и Додай не оправдават очакванията.



В момента там са най-сериозните дефицити откъм ресурс. Ще се търсят още централен защитник, халф и евентуално нападател, твърди "Тема Спорт“. Съвсем скоро предстои ЦСКА да публикува и програмата за своята зимна подготовка и лагера в Анталия. Досега е ясно, че последната контрола в паузата ще е срещу лидера във Втора лига Дунав Русе на 31 януари.