С иди ми, дойди ми няма как да стане! Пустият стадион прави отвратително впечатление

Няколко минути след загубата от ЦСКА 1948 треньорът на Ботев Пловдив Николай Киров е бил уволнен. За българския футбол това са нормални неща, но случващото се на "Колежа"



излиза дори от българската специфика.



Николай Киров напусна уж завинаги кръг по-рано, след това се върна, уж за да довърши започнатото, и при първата загуба отново стана ненужен. И то след поражение от тима, който излезе водач във временното класиране. Абсурдите се допълват с последното интервю на Киров, в което той напоително обяснява какви дългосрочни разговори е провел с футболистите през седмицата.



И на същите тези футболисти, които са го гледали умно, им казваш, че ще имат нов треньор. И с какво той точно ще промени нещата, при положение че са събирани на пожар от кол и въже? Повечето от тях, както каза предишният треньор, са и на различно ниво на физическа подготовка.



Наследените проблеми в Ботев Пловдив са гигантски и единственият, който се хвана да ги разрешава, е сегашният благодетел. Наблюдава се, че е максимално отдаден на каузата Ботев, което е похвално. Но се вижда и с просто око, че рецепта за моментално успокояване на ситуацията няма, но пък това не е индулгенция за продължаващи грешки.



Завръщането на Николай Киров като кормчия изглеждаше добре обмислено, защото Белия е доказана марка вече в треньорската селекция, а едни от най-големите му успехи са точно в Ботев Пловдив. И в предишния му период не всичко бе цветя и рози, но той се справи, спечели купата и направи приличен рейд в Европа. Малко от сегашните треньори в елитния ни футбол могат да се похвалят с неговите постижения в Ботев и Арда. И се оказа, че допустимият картбланш за Киров са девет мача в първенството.



Също по стратегически причини бе върнат Тодор Неделев, последната голяма легенда на жълто-черната част от Пловдив.



Той също е много далеч от добрите си времена



и както е тръгнало, е много вероятно да последва Николай Киров. Следващият треньор със сигурност няма да иска да играе постоянно с човек по-малко на терена. И без това пробойните във всички посоки са огромни, а трябва да бъде търпян и вече невлиятелният капитан. Долу-горе такава бе ситуацията с друг заслужил борец – Ивелин Попов. Чисто хипотетично, ако на Тошко му кажат, че няма да започва титуляр, както стана с Попето, дали и той няма да се разсърди и да си тръгне?!



И проблемите със заслужилите са само връхната част от картинката. Срещу ЦСКА 1948 започнаха петима българи и всичките почти с нищо не допринесоха за положителното развитие. Даниел Наумов, Николай Минков, Емил Мартинов и Андрей Йорданов са много далеч от добрите си дни във футбола, но те пък биха се оправдали с общата сложна ситуация в клуба. Но те поне играят и в бъдеще могат да се подобрят. Парадокс е защо бяха привлечени двамата централни нападатели Стивън Петков и Димитър Митков и нито един от двамата не започва като титуляр. Едва ли това се случва поради лично отношение на Николай Киров, явно проблемът е в самите футболисти или по-точно в



странния подход при тяхното привличане.



Зингаревич, който остави 8 милиона лева дългове, обаче няма никаква вина за спортно-техническата несъстоятелност на Ботев Пловдив. И тя не стана видима в мача с ЦСКА 1948, който бе изигран сравнително прилично, а с Монтана (0:1). Точно с новака от Северозападна България се откроиха всичките дисбаланси в селекционния процес. За който между другото Николай Киров не носи никаква вина, защото само се опитваше да адаптира безкрайната върволица от нови играчи.



И на целия този нерадостен фон в четвъртък вечер отвратително впечатление направи пустият стадион. Явно нещо сериозно отблъсква верните ботевисти, които са доказали предаността си към клуба през годините. И по този въпрос е належащо бързо нещо да се направи.



Анализът е на Жаклин Михайлов, "Тема спорт"