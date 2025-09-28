ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
С иди ми, дойди ми няма как да стане! Пустият стадион прави отвратително впечатление
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:39Коментари (0)854
© Plovdiv24.bg
Няколко минути след загубата от ЦСКА 1948 треньорът на Ботев Пловдив Николай Киров е бил уволнен. За българския футбол това са нормални неща, но случващото се на "Колежа“ 

излиза дори от българската специфика.

Николай Киров напусна уж завинаги кръг по-рано, след това се върна, уж за да довърши започнатото, и при първата загуба отново стана ненужен. И то след поражение от тима, който излезе водач във временното класиране. Абсурдите се допълват с последното интервю на Киров, в което той напоително обяснява какви дългосрочни разговори е провел с футболистите през седмицата.

И на същите тези футболисти, които са го гледали умно, им казваш, че ще имат нов треньор. И с какво той точно ще промени нещата, при положение че са събирани на пожар от кол и въже? Повечето от тях, както каза предишният треньор, са и на различно ниво на физическа подготовка.

Наследените проблеми в Ботев Пловдив са гигантски и единственият, който се хвана да ги разрешава, е сегашният благодетел. Наблюдава се, че е максимално отдаден на каузата Ботев, което е похвално. Но се вижда и с просто око, че рецепта за моментално успокояване на ситуацията няма, но пък това не е индулгенция за продължаващи грешки.

Завръщането на Николай Киров като кормчия изглеждаше добре обмислено, защото Белия е доказана марка вече в треньорската селекция, а едни от най-големите му успехи са точно в Ботев Пловдив. И в предишния му период не всичко бе цветя и рози, но той се справи, спечели купата и направи приличен рейд в Европа. Малко от сегашните треньори в елитния ни футбол могат да се похвалят с неговите постижения в Ботев и Арда. И се оказа, че допустимият картбланш за Киров са девет мача в първенството.

Също по стратегически причини бе върнат Тодор Неделев, последната голяма легенда на жълто-черната част от Пловдив.

Той също е много далеч от добрите си времена

и както е тръгнало, е много вероятно да последва Николай Киров. Следващият треньор със сигурност няма да иска да играе постоянно с човек по-малко на терена. И без това пробойните във всички посоки са огромни, а трябва да бъде търпян и вече невлиятелният капитан. Долу-горе такава бе ситуацията с друг заслужил борец – Ивелин Попов. Чисто хипотетично, ако на Тошко му кажат, че няма да започва титуляр, както стана с Попето, дали и той няма да се разсърди и да си тръгне?!

И проблемите със заслужилите са само връхната част от картинката. Срещу ЦСКА 1948 започнаха петима българи и всичките почти с нищо не допринесоха за положителното развитие. Даниел Наумов, Николай Минков, Емил Мартинов и Андрей Йорданов са много далеч от добрите си дни във футбола, но те пък биха се оправдали с общата сложна ситуация в клуба. Но те поне играят и в бъдеще могат да се подобрят. Парадокс е защо бяха привлечени двамата централни нападатели Стивън Петков и Димитър Митков и нито един от двамата не започва като титуляр. Едва ли това се случва поради лично отношение на Николай Киров, явно проблемът е в самите футболисти или по-точно в

странния подход при тяхното привличане.

Зингаревич, който остави 8 милиона лева дългове, обаче няма никаква вина за спортно-техническата несъстоятелност на Ботев Пловдив. И тя не стана видима в мача с ЦСКА 1948, който бе изигран сравнително прилично, а с Монтана (0:1). Точно с новака от Северозападна България се откроиха всичките дисбаланси в селекционния процес. За който между другото Николай Киров не носи никаква вина, защото само се опитваше да адаптира безкрайната върволица от нови играчи.

И на целия този нерадостен фон в четвъртък вечер отвратително впечатление направи пустият стадион. Явно нещо сериозно отблъсква верните ботевисти, които са доказали предаността си към клуба през годините. И по този въпрос е належащо бързо нещо да се направи.

Анализът е на Жаклин Михайлов, "Тема спорт"
Още по темата: общо новини по темата: 403
28.09.2025
27.09.2025
26.09.2025
26.09.2025
25.09.2025
25.09.2025
предишна страница [ 1/68 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Има сделка! Томаш се договори с Ботев, идва с познатия си екип, но без Бащата
 Ботев преговаря с Томаш, сделка обаче още няма
 КПБП: Докато ние оплюваме собственик, треньор и капитан, нашите неприятели пеят срещу нас
 Александър Томаш фаворит да заеме мястото на Киров в Ботев?
 Жребият е хвърлен! Ясни са съперниците на Локо, Ботев и Спартак за Купата
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: