Треньорът на Ботев (Пловдив) Николай Киров не остана доволен от играта на своите защитници след загубата с 1:2 от ЦСКА 1948. Наставникът призна, че се допуска много брак, който не бил типичен за тези състезатели.



Ето какво заяви пловдивският специалист след края на мача на стадион "Христо Ботев":



Разковничето беше в това, че когато бяхме в подем, точно тогава допускахме гол в нашата врата. Все си мисля, че има по-добър начин за реакция от нашите защитници.



Другият основен проблем е това, че противникът вкара на смяна доста класни състезатели, а в същото време нашият отбор имаше предимно млади състезатели на пейката.



Двата фланга се поизгубиха в последните 20 минути, но не разполагаме с равностойни състезатели, които могат да запазят темпото на игра.



Има състезатели, които са готови да се върнат, но има и такива, които ще пропуснат доста мачове. Има и състезатели, които чакат документи.



Само резултатите могат да възвърнат увереността на отбора. Допускаме много брак, който не е типичен за тези състезатели. Може би сме доста притеснени, което играе лоша шега в тези двубои.



При нас ротациите на този етап са по-малко вероятни. Знаех, че в началото ще е доста трудно. Доста нови състезатели, но нито един от тях не беше в нормално физическо състояние.



Цялата минала седмица се занимавахме с напрежението. Имахме доста дълъг разговор с водещите състезатели в отбора. Те заявиха, че можем да продължим да работим заедно, но във футбола постоянни неща няма. Надявам се да не им влияе и на тях това нещо.



