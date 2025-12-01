ПФК Ботев: Това назначение ще донесе ясна визия и професионализъм във всички спортни звена

© ПФК Ботев Пловдив обяви официално назначаването на Иван Цветанов като нов спортен директор на клуба.



Ето какво още гласи съобщението на "жълто-черния" клуб:



Иван Цветанов е човек, който в най-трудните моменти за Ботев доказа своя професионализъм, своя характер и безрезервната си отдаденост към каузата "Ботев Пловдив“. Той пое огромна отговорност в период, когато клубът се нуждаеше от стабилност и я изпълни по най-добрия възможен начин - с работа, почтеност и мисъл за развитието на Ботев.



С назначаването му клубът прави логичната крачка напред - доверяваме се на човек, който познава в детайли спортно-техническата част, вътрешната структура на клуба и нуждите на отбора. Цветанов ще отговаря за спортната стратегия, селекцията, изграждането на отборната концепция, координацията между първия отбор и ДЮШ, както и за цялостната организация на спортно-техническия процес.



Убедени сме, че с неговия опит, характер и отдаденост ще продължим стабилното развитие, което започнахме. Вярваме, че това назначение ще донесе допълнителна последователност, ясна визия и професионализъм във всички спортни звена на клуба.



ПФК Ботев Пловдив пожелава успех на Иван Цветанов в новата отговорна роля.



Работим всеки ден, за да върнем Ботев там, където му е мястото - сред най-силните.



Само Ботев!