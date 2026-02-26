Балтанов: Може би е съвпадение, може би е съдба, но съм щастлив

© Plovdiv24.bg Лъчезар Балтанов направи впечатляващ дебют начело на Ботев Пловдив - с победа над шампиона Лудогорец. Бившият капитан на "канарите" говори за промяната, която е направил след раздялата с Димитър Димитров - Херо, както и за амбициите си като треньор.



– Мечтано начало за всеки треньор – победа срещу шампиона на България. Така ли го усещате и вие?



– Да, определено е мечтан старт – и то срещу шампиона на България. Но за да затвърдим доброто впечатление, трябва да победим и в следващия мач срещу Монтана. Това прави един отбор класен – постоянството. За мен класата е именно това и се надявам да го покажем още в петък. Радвам се, щастлив съм, но искам да останем здраво стъпили на земята.



– Дебютът ви като футболист на Ботев Пловдив преди повече от 10 години отново бе белязан с гол и победа. Сега започвате като старши треньор – пак с успех. Как си го обяснявате?



– Може би е съвпадение, може би съдба – не знам. Но съм щастлив. Надявам се пътят ми като треньор да бъде толкова успешен, колкото бе и като футболист тук. Винаги съм бил мотивиран и каквото и да правя, се опитвам да стигна докрай. Грешки ще има – това е част от развитието. Важното е да сме честни и откровени. Това искам да предам и на футболистите.



– Отборът изглеждаше коренно различно. Какво отключи промяната?



– Психологията беше ключова. С някои от момчетата сме играли заедно, познават ме. Най-важното беше да излязат смело, агресивно, с реакция веднага след загуба на топката. Имаме добри футболисти в съблекалнята. Някои още се адаптират, други знаят какво означава този клуб. След тази победа и емоцията сред феновете вярвам, че всички ще усетят още по-силно какво означава да носиш този екип.



– Промяната в схемата и постройката ли наклони везните?



– Работихме цяла седмица по този начин – как да изглеждаме без топка, как да бъдем компактни, с близки линии, да не позволяваме игра между тях. И да правим бързи преходи след отнемане. Момчетата осъзнаха задачите си и ги изпълниха. Това ме радва най-много.



– Победата бе срещу Лудогорец – отборът, който доминира в българския футбол. По-лесно ли се играе срещу такъв съперник?



– Може би зарядът е по-различен. Но ако искаме да растем, трябва да изглеждаме по този начин срещу всеки съперник. Лудогорец е водещ отбор в България, но за да сме сред най-добрите, трябва да поддържаме това ниво във всеки мач. Ние сме голям клуб и трябва да го доказваме постоянно.



– Победите срещу грандовете носят ли допълнителна стойност за самочувствието?



– Трите точки са три точки. Но усещането е различно – и за футболистите, и за феновете. Атмосферата, еуфорията, зарядът – това са специални моменти. Особено когато победиш с добра игра. Това остава.



– Как се стигна до назначението ви след раздялата с Димитър Димитров?



– Бях извикан и попитан дали съм готов да поема отбора в този момент. Отговорих, че съм готов. Искам да се развивам като треньор. Не сме поставяли конкретни цели – искаме първо да стабилизираме отбора, да започнем да побеждаваме и да върнем увереността.



– От кои треньори сте взели най-много?



– От всеки съм научил по нещо. Първият ми треньор в мъжкия футбол бе Станимир Стоилов – от него научих изключително много, както за тренировъчния процес, така и за отношението към играчите. Работил съм с качествени специалисти и съм благодарен на всички. Някои неща ще си ги запазя като "козове“ за бъдещето.



– Предстои гостуване на Монтана. По-различен ли е този мач психологически?



– Да, по-различен е. Играл съм там – трудно се играе. Но трябва да излезем със същата мотивация, както срещу Лудогорец. Няма значение дали играеш срещу шампион или срещу отбор от дъното – постоянството прави разликата.



– Преди година и половина прекратихте кариерата си, въпреки че имахте оферти. Защо?



– Имах разговори с ръководството и с тогавашния треньор Душан Керкез. Имах предложения да продължа да играя, но вече бях започнал да уча за лиценз. Усетих, че това е правилният момент. Натрупах безценен опит във втория отбор, след това в първия. Вървя крачка по крачка.



– Ако се върнем към 2014 година, когато дойдохте в Пловдив – отново ли сърцето Ви доведе тук?



– Всичко тогава се случи много бързо. Подписах, след няколко дни играх мач и вкарах гол при дебюта си. Понякога не можеш да планираш всичко. Аз съм позитивен човек и гледам напред. Не мисля твърде далеч – важно е какво ще направим днес на тренировката, как ще изглеждаме утре, как ще се представим в петък.



Надявам се стадионът да бъде пълен и момчетата да усетят цялата любов на феновете Защото този клуб живее чрез своята публика.



Интервюто е за предаването "Домът на футбола“ по Диема спорт