ПФК Ботев: Кой ще бие центъра? Има резултат един, май беше осем на един!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:04
©
"Има, има резултат един, май че беше осем на един!“. Така от ПФК Ботев използваха официалната си страница във Фейсбук, за да анонсират предстоящия двубой с Берое, който ще бъде първи официален за тима през 2026 година.

Ето какво още написаха по темата от "жълто-черния" клуб:

През сезон 2025/26 се навършват 40 години от знаменития успех с 8:1 над Берое, останал завинаги в историята.

В неделя на "Колежа“ ще ви очакват някои от най-великите "жълто-черни“ футболисти, взели участие в голямата победа над "зелените“.

А кой ще бие центъра? Ще разберете в утрешния ден...
