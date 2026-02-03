ПФК Ботев: Кой ще бие центъра? Има резултат един, май беше осем на един!

© "Има, има резултат един, май че беше осем на един!“. Така от ПФК Ботев използваха официалната си страница във Фейсбук, за да анонсират предстоящия двубой с Берое, който ще бъде първи официален за тима през 2026 година.



Ето какво още написаха по темата от "жълто-черния" клуб:



През сезон 2025/26 се навършват 40 години от знаменития успех с 8:1 над Берое, останал завинаги в историята.



В неделя на "Колежа“ ще ви очакват някои от най-великите "жълто-черни“ футболисти, взели участие в голямата победа над "зелените“.



А кой ще бие центъра? Ще разберете в утрешния ден...