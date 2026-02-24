23 деца се докоснаха до своите любимци на стадион "Христо Ботев"

© Plovdiv24.bg 23 деца се докоснаха до своите любимци в понеделник вечер на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.



Малчуганите изведоха отборите на Ботев и Лудогорец (2:1) и станаха част от "жълто-черната“ магия.



Кампанията "Ръка за ръка с Ботев“ продължава и в предстоящия домакински мач срещу Септември, съобщиха от "жълто-черния" клуб.