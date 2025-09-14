ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Предстои възлова среща между Киров и шефовете! Възможен ли е обрат в решението на треньора?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:35Коментари (0)212
© Plovdiv24.bg
Ръководството на Ботев (Пловдив) ще се възползва от уикенда, за да премисли добре нещата, преди да предприеме някакви действия. Според запознати, шефовете на тима не са доволни нито от загубата от Монтана, която допълнително утежни ситуацията в клуба, нито от реакцията на феновете.

Последната доведе до допълнителен трус, какъвто ще настане, ако се наложи да се търси заместник на Николай Киров.

На този етап обаче ръководството не е започнало да се оглежда или да води преговори с други специалисти. Първо предстои да бъде проведена среща с него, на която той да обяви дали твърдо ще стои зад решението си да напусне, или е възможно да продължи да гради нов отбор с нов кредит на доверие.

Не е ясно обаче как това ще се приеме от феновете на тима, които действаха доста крайно в петък. За капак част от агитката откровено не подкрепя новото ръководство на тима, въпреки усилията, които прави, за да може да съхрани Ботев,  пише в днешния си брой вестник "Мач Телеграф".
Още по темата: общо новини по темата: 367
13.09.2025
13.09.2025
12.09.2025
12.09.2025
12.09.2025
12.09.2025
предишна страница [ 1/62 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 "Лудата банда": В отбора цареше пълна аматьорщина! Свалихме знамето и напуснахме стадиона преди края на мача
 Снимки за спомен и автографи с футболисти на Ботев и талисмана Бенкса
 Локо удари Ботев с гол в последната секунда за Купата на БФС
 Очакваше се! Ивелин Попов избра в кой клуб да завърши кариерата си
 Николай Киров подаде оставка, спомена за психологически товар върху играчите
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: