БГ Роналдо: Обичам Ботев, ходя и по мачове! Надявам се да приземим Локо за Купата

Даниел Златков направи добра кариера в България, като игра за Миньор Перник, Ботев Пловдив, Славия, Черно море, Вихрен и Добруджа. Снажният защитник поигра малко и зад граница в Турция. След това той изигра един мач в ММА, а към днешна дата не излиза от фитнеса, където е треньор.



Златков, когото всички наричаха БГ Роналдо заради приликата с КР7, коментира интересни неща от своята футболна кариера, както и след нея.



- Дани, как ти се струва сезонът до тук в Първа лига?



- Тази година е по-интересно, заради необичайния водач, визирам Левски. Лудогорец след години господство е на път да бъде свален от върха. Левски се настани комфортно на първото място. Иначе за нивото със сигурност не е по-високо, от когато аз играех.



- Ще успее ли Левски да спре хегемонията на Лудогорец?



- Още, когато играех, излезе на сцената Лудогорец и всички бяхме наясно, че там се готви нещо голямо, но този сезон са свалили нивото значително. Това се вижда добре и в разликата в точките. Много е важна зимата и за Левски, и за Лудогорец, говоря за подготовка и трансфери. Ще е много интересно до самият край тази година, не мога да фаворизирам никой в момента.



- Фен си на Ботев Пд, ходиш и често на мачове. Коментарът ти за случващото се на "Колежа".



- Да, обичам Ботев Пловдив, ходя и по мачове. Като цяло този сезон е много тежък, така и започна с неяснотата около клуба, но за щастие вече нещата започват да се нареждат. С назначението на Херо "канарчетата" придобиват друг облик. След една правилна подготовка и добри трансфери ще имаме много силна пролет. Не ни приляга да сме 11-и в момента, но пък сме напред за Купата, където отборът има традиции.



Видях, че в Локомотив Пловдив се радваха и ни пожелаваха да им се паднем, ето сега го получиха. Радвам се, че ще стартираме срещу тях. Ботев - Локо е голям мач. Нямам търпение за дербито, защото практиката ми е показвала, че който е в много добра форма първия полусезон, трудно стартира втория. Надявам се да приземим малко Локо Пд. Всички мачове за Купата са много интересни, само дербита са, единствено в мача на Ботев Враца - Арда ще е по-скучно.



- Миньор те презентира на сцената в Първа лига, следиш ли "чуковете“ и специално Втора лига?



- Абсолютно, това е отборът който ми даде постоянен шанс да се докажа и мисля, че го направих. Много топли спомени пазя от Перник, но знаете ли, когато и аз бях там, отборът имаше проблеми, а сега са още повече. Като цяло Миньор винаги е бил съпътстван от доста драми и проблеми и на организационно, и ръководно ниво, но няма да навлизам в подробности. Стадионът също го виждате в какво състояние е...



- Заради добрите си игри при перничани, ти тогава привлече интереса на Левски, какво тогава ти попречи да акостираш на Герена?



- Доста отбори ме искаха тогава, но да от Левски имаше интерес и то на два пъти, когато бях и в Миньор, и в Ботев. Шефовете на двата отбора обаче не се разбраха по финансовите параметри по сделката с Левски, но често ме питаха дали съм склонен да премина на "Герена". В крайна сметка единствено парите ме разделиха от Левски.



- Спечели си прякора БГ Роналдо заради поразителната прилика с португалеца. Това помагало ли ти е през кариерата или обратно?



- За футболната ми кариера - не! В друг план - да, говоря за шоубизнеса. Аз и във футбола не знам с какво би могло да ми помогне, че приличам визуално на Кристиано Роналдо.



- След футбола се насочи и към друг вид спортове ММА и фитнес, как се запали по тях?



- Реално не съм се запалил по ММА, участвах само в една гала вечер, това беше, никога не съм го тренирал даже този спорт. Имах един ПР за събитието и той ми казваше какво да правя, как да се държа, за да си изградя по-скандален образ в ММА и да има интерес към мача. По фитнеса съм запален - да, но това до голяма степен и от футбола, защото знаете, че и като играех тренираме в залата. Направих една много тежка контузия, заради която спрях с футбола и вместо операция избрах натурално да се възстановя и фитнеса ми помогна много. След това реших и още по-детайлно да се захвана с този спорт и дори в момента тренирам по програми на културисти.



Анжелин Александров, "Мач Телеграф"