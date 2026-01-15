ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (20) | Вчера (15)
Ботев победи Марица в първата контрола за двата тима
Автор: Стойчо Генов 15:53Коментари (0)853
Ботев (Пловдив) победи съгражданите си от Марица с 2:0 в контролна среща, която се игра на стадион "Христо Ботев". Спарингът бе първи за двата отбора през новата 2026 година.

Николай Минков (38) и Никола Илиев (44) се разписаха за "канарите".

Първата опасна атака в мача бе за гостите още в 3-ата минута. При една атака последва остро центриране от десния фланг, при което Константинос Балоянис едва не си отбеляза куриозен автогол в опит да изчисти топката.

В 33-ата минута Николай Минков се пребори за една топка и от аутлинията изведе в чиста позиция завърналия се в отбора Алекса Мараш. Нападателят обаче от 3-4 метра прати топката високо над напречната греда.

В 38-ата минута жълто-черните откриха резултата. След грешка при изнасяне на топката Николай Минков отне и нахлу в наказателното поле. Последва диагонален шут, при който вратарят на маричани Дениз Русев опита да избие топката, но тя мина под тялото му и влезе в мрежата за 1:0.

В самия край на първото полувреме Ботев удвои преднината си. Тодор Неделев направи отличен пас към Никола Илиев, който шутира в далечния ъгъл за 2:0.

Ботев: Християн Славков, Рангелов, Никола Солдо, Никола Илиев, Тодор Неделев, Алекса Мараш, Педро Игор, Николай Минков, Енок Куатенг, Константинос Балоянис, Ивайло Видев (Николай Пранджев, Даниел Наумов, Габриел Нога, Мартин Георгиев, Филипов, Самуил Цонов, Добревски, Керезов, Златанов, Андонов, Бучуков, Петров).

Марица: Дениз Русев, Костадин Татаров, Светлозар Джуров, Джошуа Харис, Лъчезар Михайлов, Димитър Пройчев, Благовест Данчев, Даниел Спасов, Николай Хаджиев, Веселин Марчев (капитан), Олджай Алиев (Петър Начев, Алекс Богданов, Ангел Пеев, Мартин Задума, Мартин Пиндев, Илиян Савов, Хасан Байрям, Радослав Мицев).
