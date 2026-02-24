ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев: Привлякохме 20-годишен португалец с профил на модерен флангов нападател
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:12
ПФК Ботев Пловдив привлече в състава си офанзивния футболист Карлос Меоти. “Жълто-черните" подписаха трансферно споразумение за правата на играча с португалския Фамаликао.

20-годишният атакуващ играч пристига в клуба след развитие в португалската футболна система, където преминава през школите и отборите на Жил Висенте, Бенфика и Фамаликао.

Ето какво още информираха от ПФК Ботев относно най-новото си попълнение:

Карлос Меоти играе основно като крило и атакуващ полузащитник, като се отличава със силния си ляв крак, добра скорост и умения в ситуациите един на един.

В юношеския си период прави силно впечатление с офанзивната си ефективност, реализирайки 21 гола в рамките на един сезон, което му носи трансфер в един от водещите клубове в Португалия.

Футболистът притежава качества като техника в движение, креативност в последната третина и способност да създава голови ситуации както за себе си, така и за своите съотборници. Той е профил на модерен флангов нападател с потенциал за развитие и израстване на по-високо ниво.

В Ботев Пловдив талантливият играч ще получи възможност да направи следващата крачка в кариерата си, като клубът вижда в него перспектива за развитие и бъдещ принос към офанзивната мощ на отбора. С правилна работа и адаптация към българския футбол той има потенциал да се превърне във важна фигура в състава.

Ръководството, треньорският щаб и всички в клуба пожелават на Карлос Меоти здраве, успешна адаптация и много силни мачове с жълто-черния екип.
