Журналист се подигра на Наумов: Беше като Ленивеца от Зоотрополис! Цък и айдеее, кой откъдето е!

© Известният журналист Николай Александров, който никога не е криел пристрастията си към ЦСКА, се подигра с вратаря на Ботев (Пд) Даниел Наумов. Александров направи това в традиционната рубрика "Бутонките" след края на съботния мач на стадион "Васил Левски", спечелен от "армейците" с 2:1.



Ето какво заяви Ники Александров по темата:



Наумов действаше прекалено бавно по време на мача. Бавно изпълняваше аутовете, бавно вкарваше топката в игра и при втория гол баааавно реагира като на забавен каданс, като оня ленивеца от Зоотрополис. Не можа да се протегне за топката и Ллеандро Годой лекичко с глава - цък! И айдеее, кой откъдето е, както се казва.