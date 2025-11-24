ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Журналист се подигра на Наумов: Беше като Ленивеца от Зоотрополис! Цък и айдеее, кой откъдето е!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:12Коментари (5)1194
©
Известният журналист Николай Александров, който никога не е криел пристрастията си към ЦСКА, се подигра с вратаря на Ботев (Пд) Даниел Наумов. Александров направи това в традиционната рубрика "Бутонките" след края на съботния мач на стадион "Васил Левски", спечелен от "армейците" с 2:1.

Ето какво заяви Ники Александров по темата:

Наумов действаше прекалено бавно по време на мача. Бавно изпълняваше аутовете, бавно вкарваше топката в игра и при втория гол баааавно реагира като на забавен каданс, като оня ленивеца от Зоотрополис. Не можа да се протегне за топката и Ллеандро Годой лекичко с глава - цък! И айдеее, кой откъдето е, както се казва.
Още по темата: общо новини по темата: 551
23.11.2025
22.11.2025
22.11.2025
22.11.2025
22.11.2025
22.11.2025
предишна страница [ 1/92 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Тая червена маймуна Никито ревеше и се въргаляше в подкаста си първите няколко кръга, сега едвам биха с подкрепата на съдията и много се превъзбуди, но пак ще си набута калъфката отзад!
0
 
 
Тя Даниела и в леглото била такава,бавна,ленива и недодялана! Селско парче, за нищо не става!Но най си падала по горнобанските бутилки!...
+1
 
 
интересно беше също да се слушат песничките на прасетата срещу побратимените им селянки
+1
 
 
Определно е супер дразнещ и превъзбуден...постоянно прави някакви селски номерца.
+1
 
 
не бива да се подиграваме с инвалиди. момчето е все още с комоцио... от както е роден може би.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 ПФК Ботев: Прекрасно представяне на нашите юноши през уикенда
 ПФК Ботев: Волен Чинков е компрометиран съдия
 Христо Янев с доста странно изказване за отбора на Ботев Пловдив
 Херо: Съдията повлия на мача! Нямаше дузпа за ЦСКА, а за нас не бе отсъдена чиста такава
 Ботев поведе на ЦСКА, но Кошмара вгорчи дебюта на Херо
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: