ПФК Ботев: 50 мача битка за всеки метър терен и една сбъдната детска мечта

© Ръководството на ПФК Ботев Пловдив използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да припомни предстоящ юбилей на свой млад футболист. Става въпрос за защитника Ивайло Видев, който ще запише днес своя 50-и мач с родния си клуб.



Това ще стане в двубоя срещу Славия от 12-ия кръг на Първа лига, който стартира в 15,00 часа на стадион "Христо Ботев".



"50 мача с жълто-черната фланелка. 50 мача битка за всеки метър терен. Една сбъдната детска мечта - да играе за любимия отбор на стадион “Христо Ботев", написаха от ПФК Ботев към публикувана снимка на Ивайло Видев.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че днес "жълто-черният" клуб ще отбележи троен юбилей на свои футболисти:



Ивайло Видев – мач №50



Николай Минков – мач №150



Тодор Неделев - мач №300