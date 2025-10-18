ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
ПФК Ботев: 50 мача битка за всеки метър терен и една сбъдната детска мечта
Автор: Стойчо Генов 11:59Коментари (0)537
©
Ръководството на ПФК Ботев Пловдив използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да припомни предстоящ юбилей на свой млад футболист. Става въпрос за защитника Ивайло Видев, който ще запише днес своя 50-и мач с родния си клуб.

Това ще стане в двубоя срещу Славия от 12-ия кръг на Първа лига, който стартира в 15,00 часа на стадион "Христо Ботев".

"50 мача с жълто-черната фланелка. 50 мача битка за всеки метър терен. Една сбъдната детска мечта - да играе за любимия отбор на стадион “Христо Ботев", написаха от ПФК Ботев към публикувана снимка на Ивайло Видев.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че днес "жълто-черният" клуб ще отбележи троен юбилей на свои футболисти:

Ивайло Видев – мач №50

Николай Минков – мач №150

Тодор Неделев - мач №300
Още по темата: общо новини по темата: 461
18.10.2025
17.10.2025
17.10.2025
17.10.2025
16.10.2025
16.10.2025
предишна страница [ 1/77 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Петър Стоянов: От дете съм се радвал на Зехтински, той е емблема на Ботев
 Стефанов: Да седна до Илиян Филипов? Няма как да стане! Всички доказателства са в прокуратурата
 Три от най-големите легенди на Ботев ще наградят Неделев, Минков и Видев
 Фенове на Ботев: Излишно е да навлизаме в полемика с кюстендилските демагози
 Илиян Филипов се снима с временния треньор на Ботев и обяви: Продължаваме напред!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: