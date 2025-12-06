ИЗПРАТИ НОВИНА
Румънски футболен бос обиди жестоко Ботев: Посредствен отбор!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:32
©
Генералният мениджър на действащия румънски шампион ФКСБ - Михай Стойка, се подигра с Ботев Пловдив и с левия защитник на "канарите" Константинос Балоянис.

Шефът на румънския гранд отрече информациите, които се появиха в румънските медии, че клубът му има интерес към гръцкия бранител.

Той използва профила си в една от социалните мрежи, за да опровергае публикациите, като наред с това обиди както "жълто-черния" клуб, така и българския шампионат.

"Всеки, който е заинтересован от нахално увеличаване на цената на някакъв резервен защитник от посредствен отбор в шампионат, по-слаб от румънската Лига 1, ще го помоля да потърси правдоподобни информации. ФКСБ няма интерес към такъв футболист“, гласеше съобщението на Стойка.

Бившият футболист, който не е играл в някой от водещите отбори в северната ни съседка, има богат опит като управленец. Той заема поста на генерален мениджър на ФКСБ от 2021 година, след като преди това е бил спортен директор, припомня "Тема спорт". Стойка е част от румънския гранд от 2010-а, като явно е прихванал от острия език на шефа си Джиджи Бекали.

Припомняме, че договорът на 26-годишния Балоянис с Ботев изтича след края на сезона и засега от клуба няма информация за споразумение за удължаване на контракта.
Напротив. Даже са на по-ниско ниво и от посредсвен отбор. Човека ги е надценил, да го почерпят. Жълта трагедия.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
