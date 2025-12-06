Румънски футболен бос обиди жестоко Ботев: Посредствен отбор!

© Генералният мениджър на действащия румънски шампион ФКСБ - Михай Стойка, се подигра с Ботев Пловдив и с левия защитник на "канарите" Константинос Балоянис.



Шефът на румънския гранд отрече информациите, които се появиха в румънските медии, че клубът му има интерес към гръцкия бранител.



Той използва профила си в една от социалните мрежи, за да опровергае публикациите, като наред с това обиди както "жълто-черния" клуб, така и българския шампионат.



"Всеки, който е заинтересован от нахално увеличаване на цената на някакъв резервен защитник от посредствен отбор в шампионат, по-слаб от румънската Лига 1, ще го помоля да потърси правдоподобни информации. ФКСБ няма интерес към такъв футболист“, гласеше съобщението на Стойка.



Бившият футболист, който не е играл в някой от водещите отбори в северната ни съседка, има богат опит като управленец. Той заема поста на генерален мениджър на ФКСБ от 2021 година, след като преди това е бил спортен директор, припомня "Тема спорт". Стойка е част от румънския гранд от 2010-а, като явно е прихванал от острия език на шефа си Джиджи Бекали.



Припомняме, че договорът на 26-годишния Балоянис с Ботев изтича след края на сезона и засега от клуба няма информация за споразумение за удължаване на контракта.