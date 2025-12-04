Преговорите са напреднали, Ботев продава свой футболист на румънския шампион

© Румънски гранд преговаря за защитник на Ботев Пловдив, пишат медиите в северната ни съседка. Става въпрос за актуалния шампион на страната ФКСБ, който иска левия бек на "канарчетата" Константинос Балоянис. Напоследък той действа като дефанзивен халф и се е понравил с представянето си и тази своя универсалност.



В някои мачове даже Балоянис бе пускан и като ляво крило.



Тимът от Букурещ, който участва тази есен в Лига Европа, е в напреднали преговори за гръцкия бранител и ръководството на ПФК Ботев.



От началото на сезона Константинос Балоянис има 12 мача за жълто-черните в Първа лига. Той е бивш младежки национал на Гърция, като в родината си е носил екипите на ПАОК Солун и ОФИ Крит.



Като юноша Балоянис е част от академиите на английския Арсенал и нидерландския Цволе. Договорът му с жълто-черните е до юни 2026 година. На този етап няма индикации контрактът му да бъде удължен и затова от Ботев (Пд) почти сигурно ще приемат офертата на ФКСБ.



Основната причина е, че през лятото той ще си тръгне от Ботев като свободен агент, ако не преподпише, и клубът няма да вземе нищо за него. Отделно от януари левият бек ще е свободен да парафира предварителни споразумения.



Затова ръководството на Ботев Пд се опитва да финализира преговорите до края на тази година и да получи трансферна сума за играча. Преди време се заговори за интерес и на ЦСКА към защитника, когато начело на армейците бе Душан Керкез. Сега обаче при Христо Янев нещата са се променили, твърди "Тема спорт". Новият треньор на "канарите" Димитър Димитров - Херо загатна, че ще има доста промени в отбора през зимата. Очаква се раздяла с не малко играчи, както и почти изцяло нова селекция.