ПФК Ботев изпрати ново официално писмо до Гонзо, поиска насрочване на среща
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:52Коментари (3)382
Ръководството на ПФК Ботев Пловдив входира официално писмо до президента на БФС г-н Георги Иванов, с искане за насрочване на среща относно изготвянето на програмата в родния футбол.

Ето какво гласи позицията на "жълто-черния“ клуб:

От името на ПФК "Ботев“ Пловдив бихме искали учтиво да Ви помолим да инициирате официална среща между БФС, представителите на спортно-техническата комисия, футболните клубове и телевизията, която притежава правата за излъчване.

Смятаме, че е напълно нормално и логично мачовете да бъдат насрочвани и провеждани в почивни дни или в часове, в които хората не са на работа. Футболът е преди всичко за феновете. Разбираме комерсиалните цели на медийната група, която държи правата за първенството, но настоящият модел на планиране често поставя клубовете в неизгодна позиция и ограничава възможността за по-голям интерес и посещаемост.

Това води до ощетяване на клубовете, на феновете и на цялостното развитие на българския футбол. Крайно време е казусът с програмата и провеждането на мачове в неудобно за феновете време да бъде решен, защото това е огромен проблем за българския футбол, а празните стадиони отблъскват бизнеса и любителите на най-популярния спорт в България.

Призоваваме към диалог и намиране на балансирано, работещо решение, което да отчита интересите на всички участници – БФС, клубовете, феновете и медийните партньори. Убедени сме, че при добра комуникация могат да бъдат съгласувани програми, които съчетават телевизионните изисквания с удобството на зрителите по стадионите.

Разчитаме на БФС като институция да защити интересите на футболните клубове и да убеди своите медийни партньори, че приоритет трябва да бъдат мачовете с по-голям зрителски интерес и по-добри условия за феновете, а оттам – и за развитието на футболната среда в страната.

С уважение,

ПФК "Ботев“ Пловдив
19.11.2025
19.11.2025
19.11.2025
18.11.2025
18.11.2025
18.11.2025
baionzi
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 16 мин.
-1
 
 
Докато Гелосания пендел е във футбола - такова предложение няма да се приеме. Няма значение, че в Европа е така. Тук обаче са дерибеите!
-1
 
 
Краят на лето 2025.!1248 декларации,965 жалби,918 призива,743 обяснения,1755 безсмислени хвалби и още няколко стотин други простотий! Браво Илияне,евала Илко,ашколсун на Новото начало!Не ,че нещо хваща дикиш,ама вие дерзайте!
