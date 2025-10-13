ПФК Ботев: Предстои мач №300 за магьосника, олицетворяващ магията на най-стария футболен клуб

© Тодор Неделев е име, което носи радост за всяко “жълто-черно" сърце.



Съботният сблъсък срещу Славия ще бъде по-специален за магьосника с номер 8. Това обявиха от ПФК Ботев.



Двубоят от 12-ия кръг на Първа лига е в събота от 15,00 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.



"Ела на “Колежа" в паметния мач № 300 за левичаря, олицетворяващ магията на най-стария футболен клуб. Вземи своя билет тук", допълниха още от "жълто-черния" клуб.



До момента Тодор Неделев има 299 официални мача с екипа на Ботев, в които е реализирал 84 гола и направил 93 асистенции, показа справка на Plovdiv24.bg.