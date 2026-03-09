ПФК Ботев зарадва привържениците и обяви голямо намаление в клубния магазин на официални артикули Macron."Всички продукти на италианския концерн са с отстъпка до 60%. Можете да откриете официални екипи, вратарски екипи, анцузи и шорти на промоционални цени", информираха от "жълто-черния" клуб.Магазинът работи от 10:00 до 18:00 часа в делничните дни.