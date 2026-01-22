ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Собственикът на ПФК Ботев свика извънредно общо събрание, ще се взимат важни решения
Автор: Стойчо Генов 09:04Коментари (2)980
©
Сдружение "Професионален футболен клуб Ботев“, което е собственик на футболния клуб, притежавайки всичките 100 процента акции, свика извънредно общо събрание. То ще се проведе на 5 февруари в хотел "Радисън" в Пловдив и на него ще се взимат важни решения.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Сдружението:

Управителният съвет на Сдружение "Професионален футболен клуб Ботев“, ЕИК 000466336, седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. Източен 10, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9 от Устава на сдружението, свиква извънредно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на:

05.02.2026 г. от 18:00 часа

в гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой“ 6, хотел "Хотел Радисън Пловдив",

при следния дневен ред:

Вземане на решение за разпореждане с имущество на Сдружението, на основание чл.18, ал.1, т.3 от Устава, чрез апортиране на парични вземания на "СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ“ ЕИК 000466336, дължими от "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ АД, ЕИК 201468114, чрез непарична вноска (апорт) в капитала на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ“АД, ЕИК 201468114.;

Вземане на решение за избиране и овластяване, на основание чл.18, ал.1, т.12 от Устава, на лице, което да бъде представител на Сдружението в Съвета на директорите на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ“ АД, гр. Пловдив, ЕИК 201468114;

Вземане на решение за начина на гласуване от Сдружението на предстоящо Общо събрание на акционерите в "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ“ АД, гр. Пловдив, ЕИК 201468114 и оправомощаване на представител на Сдружението за начин на действие на това Общо събрание на акционерите.;

Определяне на размера на членския внос и промяната му в евро.;

Разни.

При липса на кворум за редовното провеждане на събранието, същото ще се проведе в същия ден, на същото място, при същия дневен ред от 19:00 часа, независимо от броя на присъстващите и представени на него членове.
Още по темата: общо новини по темата: 675
22.01.2026
21.01.2026
21.01.2026
20.01.2026
20.01.2026
20.01.2026
предишна страница [ 1/113 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
наш бай круши хич не го е еня за събрания и евра , той е мангизлия
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Керкез взима бивш футболист на Ботев, който не успя да се наложи в Англия
 Илиян Филипов с обширен анализ на футболистите на Ботев след първата контрола в Турция
 Пловдивчанин подписа с немски клуб и обяви: Нямаше нужда да мисля много!
 Капитанът Никола Илиев донесе победа на Ботев срещу Дреница
 12 години без Бенкса - един от най-великите в историята на Ботев
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: