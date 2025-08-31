© виж галерията Треньорът на Ботев (Пловдив) Николай Киров призна, че отборът му не е бил компактен през цялото време на мача срещу Лудогорец, загубен с 1:2. Специалистът разкри и откъде са дошли всички проблеми за неговите състезатели.



Ето какво каза Киров след края на двубоя в Разград:



Определено по-добра първа част. Доста по-добре стояхме и бяхме по-компактни. Хубавото е, че завършихме добре тази част и успяхме да изравним.



Но за пореден път още след започването на втората част отново допуснахме гол, а това промени ситуацията на терена.



На такива места като Разград не си ли компактен, разделиш ли се - започваш да имаш проблеми. Домакините спечелиха борбата във въздуха с нашите централни защитници и оттам дойдоха проблемите ни.



Имаме много работа да свършим във всяко едно отношение. Всяка една тренировка е важна. Знаете, че имаме 14 нови попълнения. Винаги е така, когато сглобяваш нов състав - първенството си върви, а трябва да се печелят точки.



Насрочили сме една контрола през почивния уикенд и ще работим по плана за работа с физика. Всяка седмица идва нов състезател и тези състезатели трябва да се включват и да влизат в ритъм.



