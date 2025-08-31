ИЗПРАТИ НОВИНА
Киров: Загубихме борбата във въздуха и оттам дойдоха проблемите ни
Автор: Стойчо Генов 23:58 / 31.08.2025Коментари (4)2324
Треньорът на Ботев (Пловдив) Николай Киров призна, че отборът му не е бил компактен през цялото време на мача срещу Лудогорец, загубен с 1:2. Специалистът разкри и откъде са дошли всички проблеми за неговите състезатели.

Ето какво каза Киров след края на двубоя в Разград:

Определено по-добра първа част. Доста по-добре стояхме и бяхме по-компактни. Хубавото е, че завършихме добре тази част и успяхме да изравним.

Но за пореден път още след започването на втората част отново допуснахме гол, а това промени ситуацията на терена.

На такива места като Разград не си ли компактен, разделиш ли се - започваш да имаш проблеми. Домакините спечелиха борбата във въздуха с нашите централни защитници и оттам дойдоха проблемите ни.

Имаме много работа да свършим във всяко едно отношение. Всяка една тренировка е важна. Знаете, че имаме 14 нови попълнения. Винаги е така, когато сглобяваш нов състав - първенството си върви, а трябва да се печелят точки.

Насрочили сме една контрола през почивния уикенд и ще работим по плана за работа с физика. Всяка седмица идва нов състезател и тези състезатели трябва да се включват и да влизат в ритъм.

Ако този треньор остане до края на септември, това ще е пагубно за отбора. Слаб и безличен надут пуяк, при това некадърен.
-1
 
 
Дръж се Бял, ние сме с теб! Контролата с Булониа ли ще е?
0
 
 
Бял стига мрънка! Не можеш да мотивираш играчите! Тези играха 120 минути, не могат да ходят, имат двама играчи Чочев и Видал и ти не можем да си наредиш футболистите и да ги мотивираш! Вземи видеокасета отпреди 30 години, пусни им филма Тринадесетия войн, направи нещо! Отбора е последен с нелоши футболисти, за които другите отбори само могат да мечтаят, а ти само мрънкаш и се оправдаваш! От 2017 година не ни мръднал и на милиметър! И отслаби отбора второто полувреме с този Стивън и с този Коко! Заиграхме с двама по- малко!
0
 
 
Ако Ботев пак играе финал за купата срещу “големия брат” може би ще спечели отново. До тогава обаче вечно ще губи борбата във въздуха…
