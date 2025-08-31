|
|Ботев не успя да спре Лудогорец в Разград и остана на последно място в класирането
|Ботев (Пловдив) не успя да спре шампиона на България през последните 14 години. Жълто-черните загубиха от Лудогорец с 1:2 в мач от 7-ия кръг на Първа лига, който се игра на "Хювефарма Арена“ в Разград.
Едвин Куртулуш (22) и Ивайло Чочев (49) бяха точни за домакините, а Николай Минков (42) се разписа за гостите.
Така възпитаниците на треньора Николай Киров останаха на последното 16-о място във временното класиране с актив от 4 точки, а Лудогорец вече е лидер с 15 точки и по-добра голова разлика от втория Левски.
Домакините застрашиха вратата на Ботев още в 3-ата минута. Машадо отправи шут с левия крак от границата на наказателното поле, но топката премина покрай гредата в аут.
Десетина минути по-късно жълто-черните отговориха с мощен удар от дистанция на капитана Тодор Неделев, но вратарят Хендрик Бонман успя да реагира своевременно и улови топката.
Последваха силни минути за Лудогорец, през които Даниел Наумов спаси удари на Кайо Видал и Ивайло Чочев.
В 22-ата минута обаче Лудогорец откри резултата. Машадо центрира отдясно, при което топката стигна до Ивайло Чочев, който с глава и я насочи към Едвин Куртулуш. Защитникът се пребори със Симеон Петров и от 5-6 метра засече с глава в левия ъгъл на вратаря Наумов за 1:0.
"Канарите" успяха да изравнят в 42-ата минута. Тодор Неделев получи свободно пространство отляво по атаката на отбора и центрира прецизно да далечна греда. Там Николай Минков изскочи зад гърба на защитник и от близко разстояние и малък ъгъл засече с крак в мрежата. Страничният съдия вдигна флага за засада, но след продължително разглеждане на ситуацията от VAR голът бе признат - 1:1.
Три минути след началото на второто полувреме Лудогорец отново поведе в резултата. Кайо Видал центрира отляво към наказателното поле, където Ивайло Чочев засече с глава и след не добра намеса на Даниел Наумов топката влезе в мрежата му за 2:1.
В 55-ата минута късметът помогна на ботевистите да не получат трети гол. Кайо Видал излезе сам срещу Даниел Наумов и шутира покрай него, но топката срещна гредата.
В 62-ата минута Бернард Текпетей отправи мощен шут, но този път вратарят на Ботев показа отличен рефлекс и спаси.
Четвърт час преди края на мача дойде първият точен удар за жълто-черните през второто полувреме. Дебютиращият Армстронг Око-Флекс проби отляво, навлезе в наказателното поле и шутира силно, но Бонман отрази удара му.
До края футболистите на Лудогорец използваха още няколко възможности да обстрелват противниковата врата, но при всичките опити Даниел Наумов се намесваше чудесно.
Лудогорец: Хендрик Бонман, Диниш Алмейда, Матеус Машадо (63- Ерик Биле), Кайо Видал, Едвин Куртулуш (78- Идан Нахмиас), Франциско Идалго, Ивайло Чочев, Филип Калоч, Педро Нареси (57- Дерой Дуарте), Бернард Текпетей (64- Ерик Маркус), Иван Йорданов (79- Антон Недялков).
Ботев (Пд): Даниел Наумов, Николай Минков, Никола Солдо, Енок Куатенг (58- Око-Флекс), Симеон Петров, Андрей Йорданов (81- Ивелин Попов), Константинос Балоянис, Джон Емануел (58- Енрике Жоку), Тодор Неделев, Таилсон (74- Никола Илиев), Димитър Митков (74- Стивън Петков).
