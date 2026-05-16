Отборът на Ботев Пловдив прекъсна лошата серия и зарадва привържениците си с убедителна победа в последното си домакинство за сезона. Жълто-черните разгромиха Черно море с 5:0 в мач от 5-ия плейофен кръг, който се проведе на стадион "Христо Ботев".

Симеон Петров (20), Маскоте (50), Енок Куатенг (55), Никола Илиев (57) и Самуил Цонов (77) бяха точни за домакините.

С успеха ботевистите спряха серията си от 3 поредни загуби, но останаха четвърти в групата с актив от 46 точки. "Моряците" са лидери с 54 точки.

Домакините започнаха много активно мача и още в 9-ата минута стигнаха до отлична възможност. Карлос Меоти напредна по десния фланг и центрира към границата на вратарското поле, където Чимези Уилиамс изпревари Ертан Томбак и засече с левия крак, но Кристиан Томов успя да спаси.

Десет минути по-късно след рикошет топката попадна в Никола Илиев в наказателното поле. Той финтира Росен Стефанов и шутира с левия крак, но отново Кристиан Томов отрази.

В 20-ата минута "канарчетата" откриха резултата след статично положение. Никола Илиев центрира от корнер към далечна греда, където Симеон Петров надскочи двама играчи на Черно море и засече с глава в близкия ъгъл на Кристиан Томов - 1:0. Това бе дебютно попадение за централния защитник с жълто-черния екип.

Пет минути след попадението Енок Куатенг с едно докосване изведе Карлос Меоти по десния фланг. Протугалецът нахлу в наказателното поле и шутира с левия крак, но Кристиан Томов спаси.

Домакините удвоиха преднината си в 50-ата минута. Енок Коатенг напредна и подаде за Карлос Меоти на десния фланг. Последва центриране на португалеца, а на границата на вратарското поле Маскоте изпревари Росен Стефанов и с глава не остави шансове на Кристиан Томов за 2:0.

Ботев окончателно реши мача с два бързи гола в рамките само на две минути. В 57-ата след двойно подаване между Меоти и Енок Куатенг защитникът премина покрай Емануил Няголов и с красив удар с левия крак вкара за 3:0.

Малко след това отлично играещият Карлос Меоти направи третата си асистенция в мача. Португалският халф намери между четирима играчи на гостите Никола Илиев, който не се забави и с десния крак чукна топката покрай Кристиан Томов в долния му ляв ъгъл за 4:0.

В 77-ата минута падна пети гол във вратата на гостите с дейното участие на двама футболисти, появили се на смяна за жълто-черните. Доргу подаде с пета към Самуил Цонов, който от границата на наказателното поле отправи диагонален шут с десния крак покрай плонжа на Кристиан Томов за 5:0.

Ботев: Даниел Наумов, Никола Илиев, Енок Куатенг, Франклин Маскоте (76- Ифена Доргу), Константинос Балоянис, Ивайло Видев, Карлос Меоти (71- Самуил Цонов), Едсон Да Силва (46- Енрике Жоку), Лукас Араужо, Симеон Петров (63- Закария Тиндано), Чимези Уилямс (63- Педро Игор).

Черно море: Кристиан Томов, Росен Стефанов, Асен Дончев, Асен Чандъров, Емануил Няголов, ДавидТелеш, Жоао Бандаро, Влатко Дробаров, Берк Бейхан, Ертан Томбак, Селсо Сидни.