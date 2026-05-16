Отборът на Ботев Пловдив прекъсна лошата серия и зарадва привържениците си с убедителна победа в последното си домакинство за сезона. Жълто-черните разгромиха Черно море с 5:0 в мач от 5-ия плейофен кръг, който се проведе на стадион "Христо Ботев".
Симеон Петров (20), Маскоте (50), Енок Куатенг (55), Никола Илиев (57) и Самуил Цонов (77) бяха точни за домакините.
С успеха ботевистите спряха серията си от 3 поредни загуби, но останаха четвърти в групата с актив от 46 точки. "Моряците" са лидери с 54 точки.
Домакините започнаха много активно мача и още в 9-ата минута стигнаха до отлична възможност. Карлос Меоти напредна по десния фланг и центрира към границата на вратарското поле, където Чимези Уилиамс изпревари Ертан Томбак и засече с левия крак, но Кристиан Томов успя да спаси.
Десет минути по-късно след рикошет топката попадна в Никола Илиев в наказателното поле. Той финтира Росен Стефанов и шутира с левия крак, но отново Кристиан Томов отрази.
В 20-ата минута "канарчетата" откриха резултата след статично положение. Никола Илиев центрира от корнер към далечна греда, където Симеон Петров надскочи двама играчи на Черно море и засече с глава в близкия ъгъл на Кристиан Томов - 1:0. Това бе дебютно попадение за централния защитник с жълто-черния екип.
Пет минути след попадението Енок Куатенг с едно докосване изведе Карлос Меоти по десния фланг. Протугалецът нахлу в наказателното поле и шутира с левия крак, но Кристиан Томов спаси.
Домакините удвоиха преднината си в 50-ата минута. Енок Коатенг напредна и подаде за Карлос Меоти на десния фланг. Последва центриране на португалеца, а на границата на вратарското поле Маскоте изпревари Росен Стефанов и с глава не остави шансове на Кристиан Томов за 2:0.
Ботев окончателно реши мача с два бързи гола в рамките само на две минути. В 57-ата след двойно подаване между Меоти и Енок Куатенг защитникът премина покрай Емануил Няголов и с красив удар с левия крак вкара за 3:0.
Малко след това отлично играещият Карлос Меоти направи третата си асистенция в мача. Португалският халф намери между четирима играчи на гостите Никола Илиев, който не се забави и с десния крак чукна топката покрай Кристиан Томов в долния му ляв ъгъл за 4:0.
В 77-ата минута падна пети гол във вратата на гостите с дейното участие на двама футболисти, появили се на смяна за жълто-черните. Доргу подаде с пета към Самуил Цонов, който от границата на наказателното поле отправи диагонален шут с десния крак покрай плонжа на Кристиан Томов за 5:0.
Ботев: Даниел Наумов, Никола Илиев, Енок Куатенг, Франклин Маскоте (76- Ифена Доргу), Константинос Балоянис, Ивайло Видев, Карлос Меоти (71- Самуил Цонов), Едсон Да Силва (46- Енрике Жоку), Лукас Араужо, Симеон Петров (63- Закария Тиндано), Чимези Уилямс (63- Педро Игор).
Черно море: Кристиан Томов, Росен Стефанов, Асен Дончев, Асен Чандъров, Емануил Няголов, ДавидТелеш, Жоао Бандаро, Влатко Дробаров, Берк Бейхан, Ертан Томбак, Селсо Сидни.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!