Отборът на Локомотив Пловдив победи актуалния шампион Рилски спортист (Самоков) с 99:89 (20:17, 26:21, 27:20, 26:31) в третия мач от полуфиналната серия в мъжката Национална баскетболна лига. Двубоят се игра при отлична атмосфера в зала "Сила" в Пловдив. С успеха черно-белите намалиха преднината на шампионите на 1-2 победи.

В серията се играе до три успеха от максимум пет мача.

Битката продължава! Очакваме ви отново на 17.05. (неделя) от 19:15 часа в зала "Сила"! Само Локо, написаха по този повод от БК Локомотив Пловдив в официалната си страница.

Ако възпитаниците на треньора Асен Николов победят и в четвъртия двубой в неделя, тогава петата среща ще се състои на 20 май в "Арена СамЕлион“ в Самоков.

Локомотивци стартираха по-добре мача и взеха 3 точки аванс след първите 10 минути. В хода на втората четвърт преднината на домакините достигна 9 точки. Решаваща за крайния успех се оказа третата част, в която Локомотив се откъсна с цели 17 точки преднина, която нямаше как да бъде стопена от баскетболистите на Рилецо.

Томислав Минков и Кхалил Милър бяха най-резултатни за победителите с по 23 точки, като Милър добави и 15 борби под коша. Девърл Рамзи също игра силно за черно-белите и реализира 17 точки и 10 асистенции.

За Рилски спортист Майкъл Едуардс отбеляза 23 точки и 9 борли, докато Христо Бъчков се включи с 13 точки и 3 борби.

Победителят от тази полуфинална серия ще играе за шампионската титла срещу Балкан (Ботевград), който вече отстрани Черно море Тича в другия полуфинал с 3-0 победи.