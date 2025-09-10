ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (17) | Вчера (18)
БК Локомотив Пловдив организира "Ден на баскетболните герои" за деца
16:04
©
Баскетболен клуб Локомотив Пловдив кани всички деца и техните семейства на специален празник – "Ден на баскетболните герои“. Събитието ще се проведе в неделя, 28 септември 2025 г., след 14:00 часа в зала "Сила“ в Пловдив.

В рамките на следобеда залата ще се изпълни със смях, игри и спортен дух. Малките шампиони ще имат възможност да се включат в баскетболни забавления, да се запознаят с играчите от мъжкия отбор на Локомотив Пловдив и да тренират рамо до рамо с треньорите от Детско-юношеската школа.

Инициативата има за цел да вдъхнови децата, да насърчи любовта им към спорта и да ги направи част от голямото баскетболно семейство на Локомотив Пловдив. Очакват ги нови приятелства, незабравими емоции и атмосфера, която ще помнят дълго, обявиха от "черно-белия" баскетболен клуб.

Дата: неделя, 28 септември 2025 г., Начало: 14:00 ч.

Място: зала "Сила“, гр. Пловдив

Всеки малък шампион е добре дошъл – защото топката зове, а баскетболът е за всички!
