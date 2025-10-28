© виж галерията Треньорът на БК Локомотив Пловдив Асен Николов поздрави играчите си за показания характер при победата над Берое с 89:86 като гост в мач от четвъртия кръг в НБЛ.



"Отборът ни постигна ценен успех срещу Берое в Стара Загора след оспорван двубой. Черно-белите показаха характер през второто полувреме, осъществиха обрат и удържаха победата в драматичните заключителни секунди", написаха по този повод от "черно-белия" баскетболен клуб.



"Старши треньорът Асен Николов поздрави играчите за мобилизацията и контролa след почивката. Първи успех като гост за сезона. Продължаваме напред", допълниха още от БК Локомотив Пловдив.



MVP на срещата стана Халил Милър от Локомотив със 17 точки, 12 борби и 3 асистенции.