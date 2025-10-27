Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Берое през сезона

© Фб: Баскетболен клуб Берое Локомотив Пловдив надви Берое като гост с 89:86 в предпоследен мач от четвъртия кръг в НБЛ. Той бе в Общинска зала "Стара Загора".



Най-полезен от домакините бе американският център ДеШон Парсънс с "дабъл-дабъл" от 21 точки, 10 борби и две асистенции за 34:20 минути. За пловдивчани канадското крило Халил Милър се отчете също с "дабъл-дабъл" - 17 точки, 12 борби и 3 асистенции в рамките на 29:20 минути.



Старозагорци са със 7 точки и са втори, но вече с 3 победи и първа загуба. Локомотив е 6-и, имащ 6 точки, два успеха и две поражения.