ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (20) | Вчера (9)
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Берое през сезона
Автор: Александър Антонов 21:24Коментари (0)184
© Фб: Баскетболен клуб Берое
Локомотив Пловдив надви Берое като гост с 89:86 в предпоследен мач от четвъртия кръг в НБЛ. Той бе в Общинска зала "Стара Загора".

Най-полезен от домакините бе американският център ДеШон Парсънс с "дабъл-дабъл" от 21 точки, 10 борби и две асистенции за 34:20 минути. За пловдивчани канадското крило Халил Милър се отчете също с "дабъл-дабъл" - 17 точки, 12 борби и 3 асистенции в рамките на 29:20 минути.

Старозагорци са със 7 точки и са втори, но вече с 3 победи и първа загуба. Локомотив е 6-и, имащ 6 точки, два успеха и две поражения.
Още по темата: общо новини по темата: 182
24.10.2025
19.10.2025
12.10.2025
10.10.2025
08.10.2025
07.10.2025
предишна страница [ 1/31 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Шапки долу!
 Локо Пловдив остана трети, Лудогорец инкасира 5 гола, но се спаси от невиждан резил
 Ботевистите изкупиха за 4 дни всичките 1300 билета за дербито
 Тъжно! Напусна ни един от най-изявените фенове на Ботев
 Атлетик (Куклен): Съдийски неможачи! 200-килограмов рефер пусна 3-метрова засада
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: