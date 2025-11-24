ИЗПРАТИ НОВИНА
Локомотив Пловдив с трети пореден успех в НБЛ
Автор: Лъчезар Тодоров 22:00
© fb/BCLokomotivPlovdiv
Локомотив Пловдив спечели визитата си на Левски с 82:70 (21:16, 18:18, 25:22, 18:14) в мач от 9-и кръг на Националната баскетболна лига при мъжете. Възпитаниците на Асен Николов си раздадоха 22 асистенции и вкараха 24 от 27 наказателни изстрела.

Над всички за гостите бе Калил Милър с "дабъл-дабъл" от 18 точки и 11 борби, докато Шон Андерсън добави 15 точки. За "сините" най-резултатен бе Лъчезар Димитров с 22 точки и 8 борби.

Пловдивският тим заема 4-то място във временното класиране с 5 победи и 3 загуби, докато играчите на Константин Папазов са на предпоследната 10-а позиция с 1 успеха и 7 поражения.
