© Баскетболен клуб Локомотив Пловдив използва официалната си страница, за да благодари на всички състезатели, които през годините защитаваха емблемата на клуба, но вече не са част от "черно-белите".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на БК Локомотив Пловдив:



Всяко начало стъпва върху миналото.



Искаме да благодарим на всички състезатели, които през годините защитиха емблемата на Локомотив Пловдив и допринесоха за развитието на баскетбола в нашия град.



Играчи, извоювали историческия требъл в ББЛ. Абсолютни шампиони.



Вашият труд, вашата отдаденост и любов към черно-бялата идея са причината да сме тук.



Благодарим ви, че бяхте и оставате част от тази история.