Автор: Стойчо Генов 11:47Коментари (0)0
©
Баскетболен клуб Локомотив Пловдив използва официалната си страница, за да благодари на всички състезатели, които през годините защитаваха емблемата на клуба, но вече не са част от "черно-белите".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на БК Локомотив Пловдив:

Всяко начало стъпва върху миналото.

Искаме да благодарим на всички състезатели, които през годините защитиха емблемата на Локомотив Пловдив и допринесоха за развитието на баскетбола в нашия град.

Играчи, извоювали историческия требъл в ББЛ. Абсолютни шампиони.

Вашият труд, вашата отдаденост и любов към черно-бялата идея са причината да сме тук.

Благодарим ви, че бяхте и оставате част от тази история.
