Спортните новини: Днес (7) | Вчера (10)
"Трибуна Бесика": Не бъркай табелите - градът е на черно-белите!
Автор: Стойчо Генов 10:35Коментари (1)680
©
Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" използваха официалната си страница във Фейсбук, за да отправят призив за подкрепа. Той е свързан с днешния мач на баскетболния Локомотив срещу Миньор (Перник).

Двубоят от поредния кръг на НБЛ започва тази вечер в 19,15 часа в зала "Сила" и ще бъде излъчван пряко по Макс спорт 2.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":

Не бъркай табелите - градът е на черно-белите!

БК "Локомотив Пловдив“ излиза срещу жълтия Миньор. Само това е напълно достатъчен повод да превърнем залата в най-шумното място в града, защото Пловдив има нужда от нашата подкрепа!

Битката на паркета се очертава да е оспорвана и заредена с емоции, а ние ще оставим гърлата си на трибуните! Нека да припомним:

Пловдив е само черно-бял!

19:15, Зала Сила
Жълтият цвят хич не ги комплексира , ба*ти малоумници те.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
