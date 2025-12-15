© Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" използваха официалната си страница във Фейсбук, за да отправят призив за подкрепа. Той е свързан с днешния мач на баскетболния Локомотив срещу Миньор (Перник).



Двубоят от поредния кръг на НБЛ започва тази вечер в 19,15 часа в зала "Сила" и ще бъде излъчван пряко по Макс спорт 2.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":



Не бъркай табелите - градът е на черно-белите!



БК "Локомотив Пловдив“ излиза срещу жълтия Миньор. Само това е напълно достатъчен повод да превърнем залата в най-шумното място в града, защото Пловдив има нужда от нашата подкрепа!



Битката на паркета се очертава да е оспорвана и заредена с емоции, а ние ще оставим гърлата си на трибуните! Нека да припомним:



Пловдив е само черно-бял!



19:15, Зала Сила