Спортните новини: Днес (19) | Вчера (8)
Локо с позиция за грозните сцени от финала с Академик: Реферите ощетиха труда ни!
Автор: Стойчо Генов 15:31Коментари (0)763
©
Баскетболен клуб Локомотив Пловдив излезе с официално съобщение, в което се прави обзор на предсезонната подготовка.

"Черно-белите" коментираха и грозните сцени, разиграли се във финалния мач срещу съгражданите от Академик по време на турнира в памет на великата Пенко Стоянова.

Прави впечатление, че от клуба отново не споменават крайния резултат от въпросния мач (72:75 за Академик), като освен това не коментират и поведението на мениджъра Димитър Чанков, който според информацията от БК Академик е отправил грозни обидни думи към хора от техния щаб.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на БК Локомотив Пловдив:

БК Локомотив Пловдив приключи своята предсезонна подготовка

Нашият отбор вече е готов за историческия дебют в НБЛ. В рамките на подготовката изиграхме три контроли:

Локомотив Пловдив 79:83 Черно море Тича

Берое Стара Загора 77:99 Локомотив Пловдив

Левски София 58:80 Локомотив Пловдив

Главният треньор Асен Николов сподели своята равносметка:

"Периодът беше доста натоварващ за състезателите от гледна точка на тренировъчен процес и контролни срещи. Нов отбор сме и доста млад. Видя се, че имаме добри моменти и спадове по време на самите срещи, което ще трябва да подобряваме и да търсим стабилност в играта ни в по-големи периоди на мачовете. Подготовката ни завърши с турнира в чест на Пенка Стоянова, организиран от нашия клуб. Бяха страхотни два дни, изпълнени с емоции както за състезатели и треньори, така и за зрителите. Смятам, че срещите бяха много полезни за всички отбори преди предстоящия първи кръг от първенството.“

Кулминацията на предсезона бе турнирът, организиран в чест на великата Пенка Стоянова.

В първия мач нашият тим се наложи над Ботев Враца с 92:84.

На финала срещу градския съперник Академик Пловдив тимът ни отстъпи след оспорван и напрегнат двубой.

За финала Николов добави:

"Получи се истинско дерби с много емоции за отборите и публиката. Всеки треньор и състезател иска да играе в такива срещи. Смятам, че баскетболната публика се нуждае от мачове с такъв заряд. Самата среща беше доста динамична и интензивна във всички фази на играта. Ние сме доволни, че отговорихме с енергия и себераздаване и дори имахме стрелба за победата. Разбира се, наясно сме, че ни предстои много работа и се надявам с постоянство в тренировките нашата игра да прогресира по време на сезона.“

По време на финала обстановката бе допълнително нажежена от съдийски решения, които ощетиха труда на треньорския щаб и състезателите и повлияха върху развоя на срещата. Това доведе и до преждевременното отстраняване на треньора Асен Николов.

БК Локомотив Пловдив подчертава категорично, че нито клубът, нито неговите фенове ще толерират подобна тенденциозност. Всички решения, които подкопават честната игра и обезценяват усилията на отбора и ръководството, ще получават публичност. Нашият фокус остава върху развитието на отбора, изграждането на колектив и подкрепата на феновете, които са неизменна част от семейството на Локомотив.

Благодарим на всички, които подкрепиха отбора през тази предсезонна подготовка. 

Следващата глава започва на 6 октомври в зала Сила, когато Локомотив Пловдив ще направи своя официален дебют в НБЛ.
