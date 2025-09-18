Голям жест на Локомотив Пловдив относно картите за дебютния сезон в НБЛ

© Баскетболен клуб Локомотив Пловдив представи важна информация за привържениците на отбора относно абонаментните карти за дебютния сезон в елитната Национална баскетболна лига.



От клуба уточниха, че със закупуването на всяка една абонаментна карта, 10% от нейната стойност ще бъде превеждана директно в сметката на Фондация "100 години Локомотив Пловдив“, която организира вековния юбилей на футболния клуб.



Ето какво съобщиха от БК Локомотив Пловдив:



Абонаментни карти БК Локомотив Пловдив – Сезон 2025/2026



ЕЛИТЕН БАСКЕТБОЛ В ПЛОВДИВ!



Тази година Локомотив Пловдив вече е част от елита на българския баскетбол!



С наближаването на 100-годишния юбилей на футболния клуб, настъпва моментът всеки един от нас да се включи в кампанията за набиране на средства за достойното отбелязване на този велик празник.



Създадено от фенове за фенове – създадохме специални абонаментни пакети, чрез които всеки Локомотивец може не само да подкрепи отбора в зала "Сила“, но и да допринесе към юбилея.



Със закупуването на всяка абонаментна карта:



10% от стойността ѝ ще бъде превеждана директно в сметката на Фондация "100 години Локомотив Пловдив“.



Всяка карта ще носи логото на Фондацията и QR код за дарения.



На всяка среща в зала "Сила“ ще бъдат поставени дарителски урни за Фондация "100 години Локомотив Пловдив“.



Нека заедно бъдем част от историята! Нека заедно направим вековния юбилей на Локомотив такъв, какъвто ни се полага



АБОНАМЕНТНИ ПАКЕТИ



Абонамент за ученици (14–18 г.)– 50 лв.



Достъп до всички домакински срещи от редовния сезон



Валиден и за евентуално участие в плейофите на НБЛ



Подарък комплект стикери



Black and White – 120 лв.



Вход за всички 15 домакински срещи от редовния сезон



Валиден и за плейофите на НБЛ



Подарък комплект картички на шампионския отбор от миналата година.



*Специално за членове на фенклуб “Локомотив Пловдив" ще могат да закупят своята карта на преференциална стойност от 100 лв



VIP– 300 лв.



Запазено персонализирано място на един от първите три реда



Персонализирана членска карта с името на притежателя



Валиден и за плейофите на НБЛ



Подарък тениска



година.



*Специално за членове на фенклуб “Локомотив Пловдив" ще могат да закупят своята карта на преференциална стойност от 250 лв



Как да заявите своята карта?



Можете да го направите на лично съобщение на нашите страници.