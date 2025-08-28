Локомотив Пловдив отново организира турнир в чест на великата Пенка Стоянова

© Традицията продължава! За втора поредна година БК Локомотив Пловдив организира Турнир "Пенка Стоянова“ – в чест на великата легенда на българския баскетбол! Това съобщиха от "черно-белия" баскетболен клуб.



Надпреварата ще се проведе на 26 и 27 септември в зала “Сила" в Пловдив. Входът за зрители е свободен.



В турнира ще участват отборите на Локомотив Пловдив, Левски, Ботев Враца и Академик Пловдив.



"Очакват ни два дни, изпълнени с баскетболни емоции, феърплей и зрелище на паркета! Следете ни – жребият за турнира ще бъде обявен съвсем скоро", написаха по този повод от БК Локомотив Пловдив.