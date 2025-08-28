ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (9) | Вчера (20)
Локомотив Пловдив отново организира турнир в чест на великата Пенка Стоянова
Автор: Стойчо Генов 13:13Коментари (0)198
©
Традицията продължава! За втора поредна година БК Локомотив Пловдив организира Турнир "Пенка Стоянова“ – в чест на великата легенда на българския баскетбол! Това съобщиха от "черно-белия" баскетболен клуб.

Надпреварата ще се проведе на 26 и 27 септември в зала “Сила" в Пловдив. Входът за зрители е свободен.

В турнира ще участват отборите на Локомотив Пловдив, Левски, Ботев Враца и Академик Пловдив.

"Очакват ни два дни, изпълнени с баскетболни емоции, феърплей и зрелище на паркета! Следете ни – жребият за турнира ще бъде обявен съвсем скоро", написаха по този повод от БК Локомотив Пловдив.
Още по темата: общо новини по темата: 158
22.08.2025
08.08.2025
07.08.2025
05.08.2025
04.08.2025
01.08.2025
предишна страница [ 1/27 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: