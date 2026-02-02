ИЗПРАТИ НОВИНА
Бригада Пловдив преди дербито с Академик: Това не е просто мач! Това е чест, характер и черно-бяло сърце!
Автор: Стойчо Генов 10:40Коментари (0)294
©
Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията Бригада Пловдив призоваха за подкрепа в днешното баскетболно дерби на Пловдив.

Двубоят между Академик Бултекс 99 и Локомотив Пловдив от първенството на Националната баскетболна лига е тази вечер от 19,15 часа в зала "Сила".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса призива на "Бригада Пловдив:

ДНЕС Е ДЕНЯТ НА ЛОКО! 

Днес 02.02 19:15 зала "Сила“ ще гори, трибуните ще треперят, защото пловдивският любимиц ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ излиза за пловдивското дерби срещу Академик Бултекс!

Това не е просто мач.

Това е чест, характер и черно-бяло сърце!

Всеки пас, всяка борба, всяка точка – за емблемата, за града, за феновете!

ЛОКО НЕ СЕ ПРЕДАВА!

ЛОКО СЕ БОРИ ДО КРАЯ!

Нека Академик усети какво значи да играеш срещу отбор с дух, история и вярна публика!

Победа за Локомотив, Победа за Пловдив!

Пловдив е черно-бял!

САМО ЛОКО! САМО ПОБЕДА!
