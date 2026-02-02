Бригада Пловдив преди дербито с Академик: Това не е просто мач! Това е чест, характер и черно-бяло сърце!

© Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията Бригада Пловдив призоваха за подкрепа в днешното баскетболно дерби на Пловдив.



Двубоят между Академик Бултекс 99 и Локомотив Пловдив от първенството на Националната баскетболна лига е тази вечер от 19,15 часа в зала "Сила".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса призива на "Бригада Пловдив:



ДНЕС Е ДЕНЯТ НА ЛОКО!



Днес 02.02 19:15 зала "Сила“ ще гори, трибуните ще треперят, защото пловдивският любимиц ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ излиза за пловдивското дерби срещу Академик Бултекс!



Това не е просто мач.



Това е чест, характер и черно-бяло сърце!



Всеки пас, всяка борба, всяка точка – за емблемата, за града, за феновете!



ЛОКО НЕ СЕ ПРЕДАВА!



ЛОКО СЕ БОРИ ДО КРАЯ!



Нека Академик усети какво значи да играеш срещу отбор с дух, история и вярна публика!



Победа за Локомотив, Победа за Пловдив!



Пловдив е черно-бял!



САМО ЛОКО! САМО ПОБЕДА!