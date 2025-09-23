Баскетболният Локомотив разгроми Левски в София, треньорът с призив към феновете

© Баскетболният Локомотив Пловдив постигна втора поредна победа в контролите преди началото на дебютния си сезон в НБЛ. Черно-белите разгромиха Левски (София) с 80:58 като гости.



Това бе общо трета проверка за възпитаниците на треньора Асен Николов. Преди това пловдивчани отстъпиха на Черно море Тича със 79:83 и победиха Берое (Стара Загора) с 99:77.



"Основният ни фокус е върху изпълнението на тактическите задачи, подобряването на физическата кондиция и изграждането на стабилен колектив. Когато усещат индивидуалния и отборния прогрес, мотивацията се създава естествено, дори когато победите не са основната цел", заяви Николов.



На 26 и 27 септември ще се проведе турнирът в чест на Пенка Стоянова, който тази година ще бъде още по-специален за пловдивския клуб, тъй като ще се превърне в официалното представяне на отбора в НБЛ.



"От мое име и от името на клуба призовавам всички фенове, приятели на спорта и баскетболната общественост да уважат турнира Пенка Стоянова. Тази година той ще бъде още по-специален за нас, защото ще бъде официалното представяне на нашия отбор в елита. Очаква ви шанс да видите отбора в действие за първи път и да се запознаете с играчите. Вашата подкрепа на трибуните е от ключово значение – тя вдъхновява нашите състезатели и превръща всеки мач в истински празник на името Локомотив", допълни Асен Николов.